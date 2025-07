Déjà décisives et sonnant la révolte contre la Suède en quart de finale de l'Euro dames 2025, la jeune Michelle Agyemang et l'expérimentée Chloe Kelly ont récidivé mardi face à l'Italie pour tout renverser. Leurs buts ont envoyé l'Angleterre jouer dimanche sa troisième finale consécutive.

Agyemang (à gauche) et Kelly ont propulsé l’Angleterre en finale. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

Dès son entrée en jeu à la 77e, Chloe Kelly – buteuse lors de la finale victorieuse de l'Euro en 2022 – a donné un nouveau souffle à ses coéquipières. Cela s'est vu dans son langage corporel, loin de l'attitude souvent nonchalante de la pépite Lauren James, sortie à la mi-temps.

Avant même d'être décisive à la toute fin de la prolongation en reprenant, pleine de rage, son penalty qui venait d'être repoussé (2-1, 119e), l'attaquante incarnait déjà la révolte, transformant un match assez terne contre les Italiennes en scenario fou.

Saisir les occasions

«Je fais simplement de mon mieux pour l'équipe. Ce penalty n'était pas censé se passer comme ça, mais j'étais prête pour le rebond, et je suis prête à saisir toutes les occasions qui se présenteront à moi sous le maillot de l'Angleterre», a réagi la buteuse, déjà remplaçante et double passeuse sur ses deux premiers ballons contre la Suède en quart de finale (2-2 ap, 3-2 tab).

L'attaquante d'Arsenal, élue meilleure joueuse du match, «est faite pour les grands moments. Tout le monde le sait depuis les tournois précédents, et elle s'est à nouveau illustrée», a commenté la défenseuse Lucy Bronze. Comme onze autres coéquipières du groupe actuel, elles vont vivre leur troisième finale consécutive après l'Euro 2022 et le Mondial 2023.

En 2022 à Wembley, Michelle Agyemang, l'autre héroïne anglaise, avait 16 ans et était encore très loin des «Lionesses». Mais trois ans plus tard à Genève, c'est bien elle qui a sauvé les siennes pour sa quatrième sélection, en égalisant d'une frappe pleine de confiance au bout du temps additionnel (1-1, 96e), et apportant une fougue nouvelle.

«Le monde à ses pieds»

La joueuse d'Arsenal – prêtée cette saison à Brighton – avait déjà été l'une des sauveuses face aux Suédoises. «Elle n'a que 19 ans et a rejoint notre équipe tardivement, juste avant l'Euro. Mais elle est déjà très mature et apporte quelque chose de différent, comme elle l'a démontré aujourd'hui», a commenté la sélectionneuse Sarina Wiegman, qui l'a fait rentrer cinq minutes contre la France puis en fin de match contre la Suède et l'Italie.

Et Michelle Agyemang a même été très proche d'un doublé lors de la prolongation: «ce tir qu'elle a envoyé sur la barre transversale était magnifique, spectaculaire», a aussi souligné la coach.

«Quelle joueuse, à 19 ans! Elle est tellement humble, tellement talentueuse, c'est une joueuse avec laquelle j'adore jouer. Je suis tellement contente qu'elle fasse désormais partie de notre équipe», s'est réjoui Lucy Bronze, 33 ans.

Deux matches pour devenir une héroïne

Celle qui a connu ses premiers moments avec les «Lionesses» en avril, à la suite du forfait d'Alessia Russo, et qui a marqué son premier but dès son entrée en jeu est pressée. Alors qu'elle jouait encore avec les M19 en novembre dernier, elle est devenue l'héroïne anglaise en deux matches, figurant même sur une publication de la star de F1 Lewis Hamilton.

«C'est tellement spécial de voir mon équipe célébrer avec moi – je ne connais la plupart de ces filles que depuis deux mois à peine – mais cela montre bien la cohésion qui règne au sein de notre équipe, ainsi que notre combativité, notre passion et notre esprit d'équipe», a-t-elle souligné, et ce moment restera «à jamais gravé dans mon coeur».

«Le monde à ses pieds»

«Elle a le monde à ses pieds. C'est une jeune joueuse promise à un brillant avenir», a souligné Chloe Kelly. «Elle a cette confiance en elle qui lui permet de faire ce qu'elle vient de faire», a lancé sa capitaine Leah Williamson.

Remplaçantes, les deux joueuses d'Arsenal – qui ont remporté la Ligue des champions en mai – seront-elles alignées dès le début de la finale dimanche contre l'Espagne ou l'Allemagne? Pour sa troisième finale d'Euro consécutive (avec les Pays-Bas en 2017 puis l'Angleterre en 2022), Sarina Wiegman pourrait rester sur son coaching gagnant.