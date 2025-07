La sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman a appelé lundi à éviter toute «complaisance» des championnes d'Europe avant leur demi-finale de l'Euro mardi à Genève (21h00) contre l'Italie, qui n'avait plus atteint ce stade du tournoi depuis 28 ans.

Angleterre – Italie : Sarina Wiegman en alerte avant la demi-finale. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

«Ce serait manquer de respect à l'Italie de penser que nous sommes les favorites. Elles ont atteint les demi-finales grâce à leur mérite, et la complaisance serait la plus grande erreur que nous pourrions commettre», a estimé la technicienne néerlandaise.

«Vous les avez tous vues: nous devrons être au meilleur de notre forme pour gagner ce match», a poursuivi Wiegman, alors que les Anglaises ont franchi les quarts d'extrême justesse face à la Suède (2-2, tab 3-2), pendant que l'Italie battait la Norvège (2-1) dans le temps réglementaire.

La milieu Georgia Stanway a de son côté balayé l'évocation de la dernière confrontation amicale des deux équipes, qui s'était soldée l'an dernier par un large succès 5-1 des vice-championnes du monde face aux Azzurre.

«Les tournois sont complètement différents. Quand vous arrivez dans un tournoi, ce n'est que 90 minutes où vous pourriez ne pas être la meilleure équipe: il s'agit simplement de savoir qui met le ballon au fond des filets», a-t-elle souligné.

Mais la milieu de terrain juge néanmoins que l'éprouvante qualification face à la Suède a «beaucoup rapproché le groupe»: «Être vulnérable est l'une des choses les plus importantes pour une équipe (...) Quand les temps sont difficiles sur le terrain, vous voulez pouvoir compter sur votre coéquipière, la regarder et savoir qu'elle vous soutient».

De son côté, le sélectionneur italien Andrea Soncin a «le plus grand respect pour l'Angleterre», mais est convaincu que ses joueuses ont «ce qu'il faut» pour écarter les tenantes du titre.

«Nous avons gagné notre place et maintenant que nous sommes là, nous voulons franchir une étape de plus et atteindre la finale», programmée dimanche à Bâle face au vainqueur d'Espagne-Allemagne, a ajouté le technicien.