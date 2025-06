Contre la Tchéquie, les Suissesses brillent, mais un nuage persiste

Vainqueure 4-1 de la Tchéquie jeudi en amical à Winterthour, l'équipe de Suisse dames abordera en confiance «son» championnat d'Europe. Mais il reste une ombre au tableau.

Leila Wandeler : «Cela nous enlève un peu de pression» Réaction de la footballeuse fribourgeois après la nette victoire 4-1 de la Suisse contre la République tchèque, lors du dernier match de préparation de la Nati avant l'Euro féminin qui débute mercredi. 26.06.2025

Keystone-SDA ATS

Est-ce Noël avant l'heure? C'est certainement ce qu'ont dû se demander nombre des 7778 spectateurs présents à la Schützenwiese. Les Suissesses, qui n'avaient marqué que quatre buts dans leurs huit précédentes sorties, en ont mis quatre en un soir. Et encore, en manquant d'efficacité...

Le résultat et la manière

«Nous avons réalisé que nous pouvions marquer des buts, ce qui est très important», a expliqué à l'issue de cette partie la sélectionneuse nationale Pia Sundhage, visiblement détendue. «Non seulement le résultat, mais aussi la manière ont été au rendez-vous. Je suis très heureuse», a-t-elle ajouté.

Avant de glisser une forme d'avertissement: «Si l'on regarde le classement FIFA, la République tchèque n'est pas au niveau de la Norvège, de l'Islande et de la Finlande», les trois adversaires de la Suisse dans la phase de groupes de l'Euro.

Deux des trois formations nordiques étaient également en lice jeudi, mais contre des nations nettement plus fortes que la Tchéquie: la Norvège s'est inclinée 2-0 en Suède, et la Finlande a perdu 2-1 aux Pays-Bas. Mais Pia Sundhage préfère se concentrer sur son équipe, qui s'est montrée à la hauteur jeudi.

Des choix gagnants

Si, ces dernières semaines, Pia Sundhage a dû faire face à de nombreuses critiques quant à son entêtement dans le système de jeu et le manque de force de frappe en attaque, elle a pu se féliciter de son coaching jeudi. Titulaire pour la première fois depuis plus d'un an, Riola Xhemaili a marqué un but et délivré une passe décisive de rêve.

Sandrine Mauron, qui remplaçait la capitaine Lia Wälti dans le milieu à trois, a quant à elle surtout convaincu dans le jeu sans ballon. «Sandrine a démontré à l'entraînement qu'elle avait fait un pas en avant. La manière dont elle a joué aujourd'hui (red: jeudi) apporte beaucoup à l'équipe», a souligné Pia Sundhage.

Peng titulaire?

Au chapitre des satisfactions, la gardienne Livia Peng a réussi un quasi sans faute, hormis une erreur sans conséquence en milieu de première mi-temps lorsqu'elle n'a pas pu retenir un centre anodin. La Grisonne de 23 ans, qui n'a rien pu faire sur le but tchèque, devrait être titulaire pendant l'Euro.

«Livia a bien performé lors des entraînements. Nous la soutenons à cent pour cent. Même si dans le football, il ne faut jamais rien prendre pour acquis», a expliqué une Pia Sundhage un peu énigmatique. Mais selon la Suédoise, Livia Peng devrait bien défendra la cage helvétique mercredi prochain face à la Norvège.

Le contre la montre de Wälti

Une prophétie de la coach ne s'est en revanche pas réalisée jeudi. Mercredi encore, Pia Sundhage avait affirmé que Lia Wälti entrerait en jeu, «au moins 45 minutes», malgré une condition physique pas optimale.

Jeudi, la capitaine n'était toutefois pas sur la feuille de match. «Lia a décidé aujourd'hui (jeudi), en accord avec l'équipe d'entraîneurs et les médecins, de ne pas prendre de risque», a expliqué Sundhage.

L'avenir dira si la joueuse d'Arsenal pourra participer au match d'ouverture à Bâle. Ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'une course contre la montre. «Lia est irremplaçable», a constaté Pia Sundhage, avant d'ajouter, optimiste: «Il lui reste encore quelques jours. Elle sera prête le 2 juillet».