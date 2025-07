Cristiana Girelli (35 ans) a mangé son pain noir pendant des années avec l'Italie avant son formidable coup de tête qui a envoyé la Nazionale en demi-finale, 28 ans après. Les Italiennes défieront les tenantes du titre anglaises, mardi à Genève.

Cristiana Girelli est surnommée «la cheffe» par ses coéquipières. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«On a réussi quelque chose de magique», a-t-elle lancé au bord des larmes après la victoire contre la Norvège (2-1) en quarts. «Etre parmi les quatre premières d'Europe, c'est merveilleux».

Ses grands yeux ivres de bonheur après son but de la 90e minute contre les Norvégiennes ont illuminé la rencontre qu'elle a marquée de sa patte et d'un doublé, emportant la décision d'un imparable coup de tête sur la barre.

«Au-delà de la victoire, nous avons produit une prestation de haut niveau contre une équipe, ne l'oublions pas, vraiment forte», développe Girelli pour l'AFP.

Elle le souligne car elle estime que «l'Italie est encore un peu en retrait des grandes nations comme l'Espagne ou l'Angleterre, parce que malheureusement depuis le Mondial 2019 nous n'avons pas obtenu de résultats pour nourrir ce qui s'était créé à ce moment-là».

Quart de finaliste en France, la Nazionale n'est pas sortie des poules aux deux compétitions suivantes, l'Euro 2022 et le Mondial 2023. Mais «il se passe quelque chose en Suisse, je suis fière de voir les stades pleins, les gens passionnés, j'espère que ce n'est que le début de quelque chose qui peut arriver aussi en Italie», entrevoit Girelli.

«Le sens du timing»

Les Azzurre n'avaient plus retrouvé un dernier carré depuis la finale du Championnat d'Europe 1997 perdue contre l'Allemagne (2-0). Ce sera dur contre les Anglaises et leurs «joueuses capables de faire la différence quand elles veulent, mais nous aussi on y croit, on ne veut pas s'arrêter là», lance-t-elle.

Elle ne souhaite pas parler de «revanche. On a souffert lors des derniers tournois, on a subi tant de critiques (...) mais il nous reste encore tant de travail».

Girelli montre l'exemple, elle semble avoir notamment bossé son jeu de tête, qui fait des ravages en Suisse. Contre la Norvège, elle a remporté sept duels aériens sur huit. «Honnêtement, je ne me souviens pas si, dès mon enfance, le jeu de tête était l'un de mes points forts. Je pense avoir développé cette compétence au fil des années, car j'ai commencé à jouer plus près du but seulement en arrivant à la Juventus» en 2018, raconte Girelli.

Elle a pratiqué enfant le basket. «C'est peut-être le secret de mon efficacité de la tête, cela m'a donné le sens du timing», envisage-t-elle.

«Je suis devenue une athlète»

Le jeu de tête est «devenu (sa) marque de fabrique». Elle n'a pourtant pas particulièrement insisté sur cet aspect de son jeu mais plutôt travaillé d'une manière plus globale. «Le football féminin s'est développé, sous tous ses aspects, et avec lui les exigences à notre égard, notamment sur le plan physique», résume Girelli.

«À la Juventus, même si j'avais déjà 28 ans quand je suis arrivée, je peux dire que je suis devenue une athlète», développe-t-elle.

A 35 ans, elle «soigne tous les détails pour (se) présenter dans les meilleures conditions possibles le jour du match. Plus les années passent, plus il faut appuyer sur l'accélérateur pour maintenir une bonne forme physique. Chaque jour, j'en profite pour travailler sur mon corps».

Le plus beau palmarès féminin du football italien, dix fois championne d'Italie avec Vérone, Brescia puis la Juventus, a pu à ce régime atteindre les 122 sélections et marquer 61 buts, dont trois à l'Euro 2025. Surnommé «la cheffe» par ses coéquipières pour sa passion pour la cuisine, Cristiana Girelli sait que pour entrer vraiment au panthéon du football italien et rejoindre Del Piero il faut remporter un titre majeur. Qu'elle marque de la tête ou pas.