PriDino63

Sublime équipe de Suisse!

11 joueuses (et le banc) qui chantent l'hymne nationale!

(Ça change de ceux "mutiques" qui préfèrent signer des buts avec le signe de l'aigle bicéphale!)

Toute une équipe qui y croit et se bat encore davantage après un pénalty à 10 minutes de la fin! Et elles sont récompensées!

MAGNIFIQUE! Continuez à faire rêver un Peuple qui vous soutient!