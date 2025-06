Jeudi, l'équipe de Suisse disputera son dernier match de préparation avant l'Euro à domicile. A Winterthour, elle tentera de mettre fin à sa série de défaites et de générer un peu d'euphorie en affrontant la Tchéquie.

Keystone-SDA, par Pascal Vogel ATS

Huit matches que les Suissesses attendent une victoire. En Ligue des nations, l'équipe de Pia Sundhage n'a pas fait bonne figure, ce qui a entraîné sa relégation de la Ligue A. Non seulement les résultats ont été décevants, mais les performances ont souvent laissé à désirer. La coach a donc été vivement et logiquement critiquée.

Un résultat qui a fait beaucoup de bruit

La défaite 7-1 en match amical non officiel contre les juniors M15 du FC Lucerne a donné du grain à moudre à ses détracteurs. Ce qui n'était pas destiné à être rendu public a fait beaucoup de bruit après la publication d'un message d'un joueur lucernois. «Je suis satisfaite du match, a déclaré Sundhage mercredi. Nous avons essayé certaines choses. Le résultat n'était pas important.»

«Le résultat de demain contre la Tchéquie sera important, enchaîne-t-elle. Nous devons marquer des buts. Plus nous récupérerons le ballon haut, plus ce sera facile.» La sélectionneuse nationale souhaite pour l'instant s'en tenir à son 3-5-2. Parce qu'elle est «têtue», comme elle le dit elle-même, et parce qu'elle en reste convaincue.

La question de la gardienne reste ouverte

Sundhage n'a pas dévoilé ses intentions concernant la gardienne: «Vous verrez jeudi.» L'automne dernier, la coach nationale avait choisi Elvira Herzog comme numéro 1. A la suite de plusieurs erreurs, Livia Peng a pris sa place entre les poteaux lors des deux derniers matches.

«Peu importe laquelle se trouve dans les buts, nous lui accordons toute notre confiance», a lancé Nadine Riesen. La joueuse de 25 ans de l'Eintracht Francfort est l'une des rares défenseuses de l'équipe et devrait disputer son 30e match international contre la Tchéquie: «Nous voulons offrir quelque chose aux spectateurs, nous donner à fond sur le terrain.» Luana Bühler et Lia Wälti, récemment blessées, seront également de la partie. Toutes deux ont participé à l'entraînement final mercredi.

Le match de jeudi n'est pas seulement le dernier test avant le match d'ouverture contre la Norvège le 2 juillet. Compte tenu de de cette récente défaite et histoire de couper l'herbe sous le pied des critiques, l'équipe de Pia Sundhage ferait bien de mettre fin à sa longue série sans victoire.

