L'Angleterre, la France et les Pays-Bas rêvent tous de remporter l'Euro dames 2025. Mais pour au moins l'une de ces trois équipes, le rêve s'écroulera dès la phase de poules.

L'Angleterre est tenante du titre après une victoire à domicile en 2022. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le groupe D a été logiquement qualifié de «groupe de la mort» lors du tirage au sort. En effet, avec l'Angleterre, tenante du titre, la France et les Pays-Bas, au moins une grande nation devra rentrer chez elle avant les quarts. Et le Pays de Galles rêve même que deux poids lourds restent sur le carreau.

Angleterre: des soucis de blessures

Les blessures ont fortement marqué la préparation des Anglaises. Des joueuses importantes comme Lauren Hemp, Georgia Stanway et Alex Greenwood ont manqué toute la préparation de ce tournoi. L'Angleterre s'est récemment montrée particulièrement vulnérable sur les contre-attaques adverses.

Mais les championnes 2022 conservent un gros potentiel, comme le prouve leur victoire 1-0 contre l'Espagne, championne du monde en titre, en février. Si l'Angleterre est en mesure d'aligner son meilleur onze, les «Lionesses» feront partie des favorites. La question reste toutefois de savoir si l'effectif est suffisamment large pour rester compétitif même en cas de coup dur.

France: Un entraîneur courageux

Entraîneur des Françaises, Laurent Bonadei occupe son poste le plus prestigieux à ce jour. Le technicien de 55 ans a une grande expérience avec les juniors et en tant qu'assistant. Après les JO 2024, il a succédé à Hervé Renard et a été promu d'assistant à chef. Son bilan est jusqu'à présent impeccable. Les six matches sous sa direction ont tous été remportés en Ligue des nations.

Bonadei a eu le courage de ne pas retenir deux icônes: Wendie Renard, qui a longtemps dirigé la défense, et Eugénie Le Sommer, qui détient le record de buts marqués en sélection. Bonadei a expliqué: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je souhaite d'autres résultats pour cette équipe, j'ai donc fait des choix différents».

Après avoir atteint pour la première fois les demi-finales en 2022, les Françaises veulent maintenant frapper un grand coup. Marie-Antoinette Katoto, la triple meilleure buteuse du championnat de France avec le PSG, sera l'une des attaquantes à suivre durant cet Euro.

Pays-Bas: pour un retour au premier plan

Lorsqu'une phase finale de l'Euro est au programme, les Pays-Bas font toujours partie du cercle des prétendantes au titre, même si les «Oranje Leeuwinnen» n'ont plus brillé depuis leur victoire à l'Euro 2017 à domicile.

L'entraîneur Andries Jonker mise notamment sur l'expérience de Sherida Spitse, la joueuse qui a fait le plus d'apparitions pour une équipe nationale dans toute l'Europe. Vivianne Miedema est quant à elle le principal atout de l'offensive néerlandaise.

Pays de Galles: de nouveaux sommets?

L'entraîneur de l'équipe du Pays de Galles, Rhian Wilkinson, a choisi un cadre spécial pour annoncer sa sélection pour l'Euro. La Canadienne a organisé une randonnée sur le Snowdon, le plus haut sommet du pays de Galles, qui culmine à 1085 mètres.

Pour son équipe, arriver au sommet est toujours un combat, a-t-elle souligné pour expliquer la symbolique de cette action. Et elle ne parlait pas seulement de la qualification, assurée après les barrages. Elle évoquait aussi cet Euro: une qualification des Galloises pour les quarts constituerait un immense exploit.

Sur le même thème