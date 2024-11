Une simple mise à jour facilite la gestion des discussions sur WhatsApp. Les proches devraient désormais moins souvent se plaindre de réponses tardives.

Jusqu’à présent, il fallait parcourir péniblement les conversations pour retrouver les messages oubliés. Avec cette fonction, un simple coup d’œil à la liste des discussions suffit. Imago

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Un scénario courant : on tape un message à la hâte, on est distrait, puis on réalise des heures plus tard que le message n’a jamais été envoyé. C’est précisément à ce problème que WhatsApp s’attaque avec une nouvelle fonctionnalité.

Le service de messagerie a introduit une option de brouillon qui met en évidence les messages non envoyés. La mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’iOS et d’Android.

Si le message est finalement envoyé, le marquage disparaît, et le message s’affiche normalement.

Cette nouveauté vise surtout les personnes qui discutent beaucoup et sont souvent interrompues lorsqu’elles écrivent. Jusqu’à présent, il fallait parcourir péniblement les conversations pour retrouver les messages oubliés. Avec cette fonction, un simple coup d’œil à la liste des discussions suffit.

Cette indication verte vous signale les messages non envoyés. WABetaInfo

Les listes permettent encore plus d’ordre

La fonction de liste révisée apporte également davantage de structure. Inspirée du filtre de chat que WhatsApp avait introduit plus tôt cette année, cette évolution permet de classer les discussions dans des catégories personnalisées.

Les utilisateurs peuvent organiser leurs chats en catégories telles que «Famille», «Travail» ou «Amis», rendant ainsi les conversations importantes rapidement accessibles.

Pour créer une liste, il suffit de cliquer sur le symbole «+» dans la barre de filtre de l’onglet «Chats». Les listes existantes peuvent être modifiées ou supprimées en les maintenant appuyées.

Les utilisateurs peuvent y ajouter aussi bien des discussions individuelles que des conversations de groupe. Les catégories apparaissent clairement dans la barre de filtre et restent accessibles à tout moment.