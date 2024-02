Alcon ha obiettivi ambiziosi per i prossimi anni. Keystone

Alcon sempre in crescita: nel 2023 il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto ha registrato ricavi e profitti superiori all'anno prima.

Stando ai dati diffusi nella tarda serata di ieri il fatturato si è attestato a 9,4 miliardi di dollari (8,3 miliardi di franchi), in progressione annua dell'8%. L'utile netto ha raggiunto 974 milioni di dollari, quasi triplicato rispetto ai 335 milioni dell'esercizio precedente.

«Il 2023 è stato un anno eccellente per Alcon e sono orgoglioso dei risultati ottenuti dal nostro team», afferma il Ceo David Endicott, citato in un comunicato. «Abbiamo registrato una solida crescita dei ricavi grazie alla buona salute dei mercati. Abbiamo pure incrementato gli utili e ampliato i margini, completando con successo il nostro programma di trasformazione e facendo avanzare la nostra pipeline di prodotti».

La dirigenza guarda con fiducia anche al futuro: nel 2024 le vendite dovrebbero attestarsi fra 9,9 e 10,1 miliardi di dollari, su un cammino di espansione che doverebbe portare l'azienda a contabilizzare ricavi per 12 miliardi entro il 2027.

Il gruppo ha comunicato i suoi dati fra la chiusura della borsa di New York e l'apertura di quella di Zurigo, i due mercati su cui è quotato. In Svizzera il titolo Alcon figura fra i 20 compresi nell'SMI, il listino principale. L'azione ha reagito molto bene alle novità: in mattinata guadagnava oltre il 5%. La performance è positiva anche dall'inizio dell'anno (+8%) e sull'arco di 52 settimane (+11%).

Fondata nel 1945 in Texas, Alcon è stata dal 1977 proprietà di Nestlé, ma è poi passata gradualmente – fino al 2010 – nella sfera di Novartis: per assumerne il controllo la società renana aveva complessivamente pagato circa 50 miliardi di dollari. È poi seguita una ristrutturazione e nel 2019 il comparto è stato scorporato e quotato in borsa. Oggi l'azienda – il cui nome deriva dalla combinazione delle prime lettere dei cognomi dei due fondatori, i farmacisti Robert Alexander e William Conner – vende i suoi prodotti oftalmici a oltre 260 milioni di persone in 140 paesi. L'organico comprende 25'000 dipendenti.

hm, ats