Chi compra prodotti bio presso Lidl e Aldi risparmia parecchio rispetto a chi li acquista da Coop o da Migros: è il chiaro risultato che emerge da un'analisi realizzata da K-Tipp.

Nel numero da oggi in edicola il periodico consumeristico riferisce di un test a tappeto realizzato il 18 agosto con un ampio paniere di prodotti che va dalle carote alle banane passando per uova, yogurt, formaggio, marmellate, tofu e tanto altro ancora.

I 40 articoli presi in esame sono costati 121,07 franchi presso Lidl, che si è rivelata la catena di supermercati più a buon mercato nel segmento biologico. Poco distante si è classificata Aldi, più cara del 4% (a 126,38) per la gran parte a causa di un succo di carota significativamente più costoso.

Presso Migros gli stessi prodotti costavano 151,12 franchi, vale a dire il 24% in più, mentre i più cari in assoluto si sono rivelati i negozi Coop, con 163,22 franchi, vale a dire il 34% in più; Coop vendeva anche l'articolo a prezzo maggiore per 34 dei 40 testati. Il risultato conferma un'analisi analoga effettuata dallo stesso giornale nel 2021: all'epoca Migros e Coop erano risultati più cari rispettivamente del 26% e del 37%.

Denner non è stata inclusa nell'analisi: il discount ha 170 articoli biologici nel suo assortimento, ma né verdura né frutta. Da parte loro Aldi e Lidl hanno ampliato la loro offerta e offrono ora una gamma di circa 660 prodotti bio.

Ecco come Coop e Migros giustificano i prezzi più alti

Contattati dai giornalisti della testata zurighese Coop e Migros giustificano i prezzi più alti con i requisiti più severi dell'organizzazione di settore Bio Suisse rispetto al marchio EU-Bio. Secondo K-Tipp invece quello che Aldi e Lidl acquistano dai coltivatori biologici svizzeri soddisfa almeno lo standard di Bio Suisse, ma non sono autorizzati a utilizzare il marchio perché Coop si oppone.

Aldi si affida quindi al proprio marchio biologico «Retour aux sources», che prevede requisiti ancora più severi di Bio Suisse per latte, carne e uova: ad esempio le aziende agricole che producono questi prodotti non possono utilizzare antibiotici o mangimi concentrati nell'allevamento degli animali.

Fra l'altro – osservano i cronisti di K-Tipp – le linee di articoli a basso prezzo di Coop e Migros offrono a volte anche prodotti di qualità biologica. È il caso, a titolo d'esempio, della bevanda alla mandorla M-Budget o della bevanda all'avena di Coop Prix Garantie. Tuttavia i clienti lo scoprono solo leggendo attentamente l'elenco degli ingredienti.

Più in generale come si ricorderà la forbice dei prezzi è ampia anche tra gli alimenti prodotti in modo convenzionale e quelli biologici. A inizio anno il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans aveva criticato in un rapporto i margini giudicati eccessivi sul bio praticati dalla grande distribuzione.

hm, ats