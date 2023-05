Borsa svizzera: apre in ribasso

Per gli operatori si annuncia una giornata finora poco carica di spunti. Keystone

Apertura in ribasso per la borsa svizzera nella seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'545,50 punti, in flessione dello 0,17% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,14% a 33'348,60 punti, Nasdaq +0,66% a 12,365,21 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,73% a 29'842,99 punti).

Archiviato ieri un massimo SMI dell'anno, argomento di discussione sono oggi gli ultimi dati congiunturali cinesi: la produzione industriale è risultata sorprendentemente debole, segno che la ripresa recentemente osservata sta già perdendo slancio.

Altro fattore di incertezza è la controversia sul debito negli Stati Uniti: i negoziati continuano oggi. Stando agli esperti sussiste il rischio di turbolenze di mercato e di una catastrofe economica se i politici non troveranno un accordo sull'innalzamento del tetto del debito, evitando così l'insolvenza dello stato che potrebbe avvenire all'inizio di giugno.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Sonova (-9,33%), che ha pubblicato un bilancio dell'esercizio 2022/2023 deludente rispetto alle attese degli analisti. Ha interrotto la sua marcia verso l'alto Richemont (-0,74%), che è stata a lungo favorita dagli ottimi dati aziendali pubblicati di recente. Sorvegliata speciale è pure Logitech (+0,14%), che ha annunciato un aumento del 10% del fatturato. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sika (+0,74%), mentre il meno convincente appare Credit Suisse (-0,66%).

Dal mercato allargato non giungono al momento novità di rilievo.

ats