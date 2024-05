È stata una giornata con alti e bassi. Keystone

Per la prima volta questa settimana la borsa svizzera termina in rialzo, seppur di poco: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'966,75 punti, in progressione dello 0,07% rispetto a ieri.

A sostenere i corsi, a livello globale, sono stati gli ottimi trimestrali resi noti ieri sera da Nvidia, colosso statunitense dei processori: i dati hanno messo di nuovo in movimento l'intero comparto tecnologico. Positivi si sono rivelati anche alcuni indicatori congiunturali dell'Eurozona.

I protocolli dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno per contro avuto un effetto frenante: l'istituto ha infatti segnalato l'intenzione di mantenere alti i tassi di interesse e non ha prospettato tagli. Alcuni rappresentanti della banca hanno addirittura manifestato la volontà di inasprire ulteriormente la politica monetaria, se necessario per lottare contro un'inflazione tuttora ritenuta troppo elevata negli Usa.

A livello di singoli titoli le buone cifre diffuse da Nvidia hanno avuto un influsso positivo su Logitech (+1,92% a 87,98 franchi). Bene orientati si sono prevalentemente rivelati anche i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+1,79 a 48,97 franchi), Geberit (+0,61% a 564,80 franchi), Holcim (+0,56 a 79,46 franchi) e Sika (+0,85% a 283,90 franchi); ha fatto eccezione Kühne+Nagel (-0,69% a 243,70 franchi)

Acquisti sono stati segnalati sopratutto inizialmente su UBS (+1,20% a 27,94 franchi), che in ambito finanziario si è inserita fra gli assicurativi Swiss Life (+1,40% a 625,00 franchi) e Zurich (+0,02% a 471,70 franchi). Un cambiamento di raccomandazione di JPMorgan ha messo in difficoltà Nestlé (-1,85% a 93,30 franchi), che ha arrancato dietro agli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,42% a 92,77 franchi) e Roche (+0,09% a 232,10 franchi).

Nel mercato allargato Julius Bär (+3,17% a 56,00 franchi) ha informato sull'andamento degli affari nei primi quattro mesi. Galenica (+1,55% a 72,15 franchi) ha annunciato una crescita del fatturato nella prima parte dell'anno. VAT (+4,96% a 499,20 franchi) ha da parte sua approfittato del buon momento per i valori tecnologici ed è salita ai massimi di sempre.

