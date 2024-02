Cembra vuole migliorare la redditività. Keystone

Cembra Money Bank ha guadagnato meno nel 2023 e per migliorare la redditività taglierà impieghi. Gli azionisti vedranno peraltro salire il dividendo e la borsa reagisce quindi in modo assai positivo.

Stando ai dati diffusi oggi l'istituto specializzato nei crediti al consumo, nel leasing e nelle carte di credito ha visto l'utile netto scendere (su base annua) del 7% a 158 milioni di franchi, mentre i proventi hanno beneficiato di una progressione dell'1% a 509 milioni.

«Il solido risultato annuale è la prova della nostra costante attenzione a una crescita redditizia», afferma il Ceo Holger Laubenthal, citato in un comunicato odierno. «Con i nostri continui investimenti nella trasformazione strategica e la nostra disciplina dei costi, siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi a medio termine».

Concretamente l'azienda punta a ridurre l'organico: dai 902 posti di fine 2023 ai previsti circa 830 di fine 2024, con una perdita quindi di circa 70 impieghi. L'azienda cercherà laddove possibile di attuare i cambiamenti attraverso la fluttuazione naturale e i prepensionamenti, promettono i vertici.

Gli azionisti saranno intanto meglio remunerati

Gli azionisti saranno intanto meglio remunerati: è previsto un versamento di 4,00 franchi per titolo, cinque centesimi in più che per l'esercizio precedente. Alla borsa di Zurigo il corso dell'azione è così oggi arrivato a guadagnare sino il 9%.

Cembra ha sede a Zurigo e i suoi dipendenti gestiscono più di 2 milioni di clienti. In Ticino è presente con una succursale a Lugano, mentre nei Grigioni l'istituto è attivo a Coira. Il gruppo si chiamava in passato GE Money Bank e apparteneva alla multinazionale americana General Electric, che ha venduto la sua quota rimanente nel 2015. Dal 2013 è quotato alla borsa svizzera.

hm, ats