Coop aumenta i punti di ricarica per automobili elettriche. (Immagine d'archivio). Keystone

Duecento nuovi punti di ricarica per automobili elettriche andranno ad aggiungersi entro il 2026 agli attuali 120 presenti in centri commerciali e punti vendita di Coop.

Lo ha annunciato oggi il gigante della distribuzione, precisando che l'operazione avviene in collaborazione con Energie 360. I dettagli finanziari non sono stati svelati.

Circa 150 delle nuove colonnine saranno a ricarica rapida, con una capacità compresa tra 50 e 200 kW. Esse consentiranno di «fare il pieno» in 30-60 minuti al prezzo di 55 centesimi per chilowattora. Per i punti di ricarica normali il prezzo è di 29 centesimi.

Energie 360 è un'azienda svizzera che offre soluzioni energetiche personalizzate ed ecologiche. Il suo obiettivo è di rendere fruibili l'energia e la mobilità sostenibili in tutta la Svizzera.

ib