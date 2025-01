Coop fa alcuni importanti cambiamenti, ecco di cosa si tratta

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Da Coop le promozioni si applicano da giovedì anziché da martedì. Lo ha annunciato il rivenditore sul suo settimanale «Cooperazione».

Hai fretta? blue News riassume per te Coop cambia il periodo delle promozioni.

Ora si applicano dal giovedì anziché dal martedì.

Tuttavia, secondo l'editoriale, il nuovo periodo di validità delle promozioni Coop non si applica solo al supermercato. Mostra di più

Questa settimana sulla «Cooperazione», ossia il periodico della Coop che raggiunge milioni di famiglie ogni settimana, è stato stampato un fitto calendario, dove il rivenditore annuncia cambiamenti massicci nei periodi di promozione.

Anziché dal martedì al lunedì come in precedenza, le azione della cooperativa andranno ora dal giovedì al mercoledì. C'è anche un cambiamento che riguarda proprio il settimanale, che da ora in avanti sarà pubblicato il giovedì. Il commerciante giustifica queste scelte con il fatto che «sempre più clienti fanno acquisti nel fine settimana».

In realtà, già da tempo i rivenditori si concentrano sullo shopping del sabato e della domenica. Sia Migros che Coop propongono infatti i cosiddetti «weekend bangers», vale a dire prodotti che vengono offerti a prezzo scontato solo dal giovedì al sabato e che quindi hanno lo scopo di attirare ancora più clienti nei negozi durante il fine settimana.

Migros non cambia nulla

Secondo l'editoriale, la nuova durata delle promozioni Coop non riguarda solo il supermercato, ma sono interessati anche i negozi specializzati e Coop City. Le promozioni attuali, in vigore da martedì, saranno prorogate fino a mercoledì prossimo per garantire una transizione senza soluzione di continuità.

Per il momento non sono previsti cambiamenti per i clienti dell'altro grande distributore. Interpellata da blue News, Migros si atterrà al periodo promozionale tradizionale da martedì a lunedì.

Ma la modifica del periodo promozionale non è l'unico cambiamento annunciato da Coop negli ultimi giorni. Martedì l'azienda ha infatti annunciato che non rinnoverà il contratto di franchising con The Body Shop.

«Il posizionamento unico sul mercato precedentemente definito dal franchisor The Body Shop International Limited non esiste più», ha spiegato per giustificare la decisione.