Ecco perché ora si paga di meno la frutta e la verdura comprata a peso da Migros e Coop

Da inizio anno i clienti dei supermercati pagano solamente la frutta e la verdura effettivamente scelta, senza più avere in aggiunta il peso dell'imballaggio. Migros e Coop si sono infatti adeguate a una nuova legge in questo senso entrata in vigore nel 2025.

Hai fretta? blue News riassume per te Chi pesa frutta e verdura al supermercato deve adesso indicare anche come viene confezionata la merce.

Il motivo è una nuova legge.

Migros e Coop hanno già reagito: il tipo di imballaggio deve essere indicato al momento della pesatura. Mostra di più

Chi ha già acquistato frutta o verdura al supermercato nel nuovo anno se ne sarà accorto: al momento della pesatura viene richiesto di indicare il tipo di imballaggio scelto.

Questo vale anche per Migros e Coop. In quest'ultimo caso, la scelta è tra il sacchetto riutilizzabile (in tessuto), quello di carta, quello monouso (in plastica) o senza imballaggio.

Il motivo è una nuova direttiva dell'Istituto federale di metrologia (METAS) sulle norme di etichettatura delle quantità. Questa recita: «Dal 1° gennaio 2025, il peso del sacchetto protettivo o di altri imballaggi non potrà più essere aggiunto al peso netto della merce».

Per i gestori dei supermercati questo è significato il dover riprogrammare le bilance: alla Migros il cliente deve ora selezionare il tipo di imballaggio prima della pesatura, poi la bilancia detrae la differenza, mentre da Coop si inserisce il tipo di imballaggio solamente alla fine.

Più tempo, ma più economico

A differenza di Migros e Coop, Aldi e Lidl non offrono sacchetti riutilizzabili. Per questo motivo Lidl detrae un importo forfettario di due grammi al momento della pesatura. Aldi non ha ancora adottato una misura simile.

Per i clienti questo significa che in futuro pagheranno solo il peso della merce e non più quello dell'imballaggio. La cosiddetta tara, cioè il peso dell'imballaggio di un prodotto, non sarà più applicabile. Ma i clienti dovranno mettere in conto qualche secondo in più quando fanno acquisti.