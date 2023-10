Il governo sostiene gli automobilisti. Keystone

La Corea del Sud prolungherà i tagli alle tasse sul carburante sino alla fine di quest'anno per paura dei rischi geopolitici in Medio Oriente.

Il ministro dell'economia e delle finanze Choo Kyung-ho ha dichiarato in una riunione di emergenza dei ministri competenti per l'economia che il governo estenderà temporaneamente i tagli fiscali sul consumo di carburante, che scadranno a fine ottobre, e i sussidi per gasolio e gas naturale entro fine dicembre.

Il paese ha applicato lo sconto del 25% sul consumo di benzina e del 35% sul consumo di diesel. Choo ha osservato che permangono preoccupazioni per una maggiore volatilità nell'economia e nei mercati finanziari e dei cambi, guidata da un possibile aumento dei prezzi globali del petrolio greggio, sebbene la maggiore volatilità dei prezzi del petrolio abbia avuto fino ad ora un impatto limitato sull'economia.

Globalmente i prezzi sono aumentati notevolmente durante il fine settimana a causa della crescente preoccupazione per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La Corea del Sud dipende dal Medio Oriente per circa due terzi delle sue importazioni di petrolio greggio e circa un terzo degli acquisti di gas naturale.

SDA