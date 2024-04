Emmi è un marchio conosciuto anche all'estero. Keystone

Emmi cresce ulteriormente all'estero: il colosso lattiero-caseario lucernese ha annunciato l'acquisizione della maggioranza di Verde Campo, società brasiliana attiva nella produzione di latticini con un fatturato annuo di circa 53 milioni franchi.

SDA

L'operazione permetterà all'impresa elvetica di rafforzare la sua posizione in un mercato, quello verdeoro, considerato strategico e in cui è già presente con la filiale Laticínios Porto Alegre, spiega la dirigenza in un comunicato odierno. Il Brasile costituisce per Emmi il terzo mercato principale in ordine di importanza, dopo la Svizzera e gli Stati Uniti.

La quota maggioritaria è stata rilevata da Coca-Cola: non sono stati forniti dettagli riguardo al prezzo pattuito. Verde Campo continuerà ad essere gestita come impresa autonoma e i fondatori dell'azienda rimarranno ancora in campo quali investitori.

Alla borsa di Zurigo il titolo Emmi oggi era in lieve ribasso frazionale, in un mercato che perdeva in generale circa l'1,5%. Dall'inizio di gennaio l'azione ha perso l'8% e negativa è anche la performance sull'arco di un anno: -11%.

Fondata nel 1907 attraverso l'unione di 62 cooperative della regione lucernese, Emmi negli ultimi 20 anni si è internazionalizzata e oggi circa il 70% degli oltre 9000 dipendenti lavorano all'estero. Il gruppo ha 57 unità produttive in undici paesi: in Svizzera è presente nei Grigioni (a Landquart e a Bever), ma non in Ticino. Dal dicembre 2004 l'impresa è quotata alla borsa di Zurigo. Nel 2023 ha contabilizzato ricavi per 4,2 miliardi di franchi.

hm, ats