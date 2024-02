Endress+Hauser è un marchio ben conosciuto nel settore industriale. Keystone

Endress+Hauser archivia un altro anno di crescita.

Nel 2023 il gruppo in mani familiari attivo nelle tecniche di misurazione e automazione industriale ha visto il fatturato raggiungere 3,7 miliardi di euro (3,5 miliardi di franchi), in progressione dell'11% rispetto all'esercizio precedente.

«Endress+Hauser ha registrato una forte espansione organica nel 2023, favorita da ordini record all'inizio dell'anno», afferma il responsabile delle finanze Luc Schultheiss, citato in un comunicato odierno. I singoli mercati e settori si sono però sviluppati in modo molto diverso e lo slancio economico è rallentato notevolmente nella seconda metà dell'anno. «Malgrado ciò siamo riusciti a mantenere i nostri ordini a un buon livello e vogliamo sfruttare le opportunità di crescita anche nel 2024», osserva Peter Selders, il nuovo Ceo in carica dall'inizio dell'anno.

Il buon andamento degli affari si è tradotto anche in un sensibile aumento dell'organico: l'anno scorso sono stati creati 715 nuovi posti di lavoro in tutto il mondo e alla fine dell'anno la società contava 16'500 dipendenti. I dati definiti relativi all'esercizio 2023 saranno presentati il 16 aprile.

Endress+Hauser fornisce soluzioni per la misurazione di portata, livello, pressione, temperatura e altro ancora in campo ingegneristico. I suoi clienti sono attivi in diversi settori industriali, tra cui la chimica, le bevande, gli alimentari, la farmaceutica, le miniere, la produzione di metalli, i carburanti, l'acqua potabile e il trattamento delle acque reflue. La società è stata fondata nel 1953 dagli imprenditori Georg Endress (1924–2008) e Ludwig Hauser (1895–1975). Dal 1975 l'impresa è di proprietà della famiglia Endress.

hm, ats