La popolazione svizzera è critica nei confronti dell'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nella produzione di notizie. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo condotto dall'Istituto di ricerca di opinione pubblica e società (Fög) dell'Università di Zurigo.

In occasione della presentazione dell'ultimo annuario sulla qualità dei media svizzeri, il Fög sottolinea che solo poco meno di un terzo della popolazione ha voglia di leggere articoli scritti interamente dall'intelligenza artificiale.

L'84% è invece disponibile a leggere i testi scritti da professionisti dei media senza l'uso dell'IA. «Per il pubblico, il ruolo dei giornalisti nell'informazione è ancora centrale», ha dichiarato il responsabile della ricerca presso Fög, Daniel Vogler, alla presentazione odierna dello studio ai media a Zurigo.

L'accettazione dell'IA è più elevata per le notizie sulla meteo, lo sport o le quotazioni azionarie che per le notizie di politica, economia o scienza. Oltre l'80% degli intervistati vuole che i contenuti mediatici prodotti con l'IA siano dichiarati come tali.

mp, ats