  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Industria farmaceutica A rischio 170 posti di lavoro nella filiale di Bichsel di Galenica

SDA

24.2.2026 - 07:40

Il costo dell'operazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di franchi. (Foto d'archivio)
Il costo dell'operazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di franchi. (Foto d'archivio)
Keystone

Galenica, grossista di medicinali e gestore di farmacie, ha annunciato in un comunicato odierno la chiusura entro fine anno della sua filiale Bichsel, a causa della mancanza di competitività.

Keystone-SDA

24.02.2026, 07:40

24.02.2026, 07:41

Sono a rischio 170 posti di lavoro ed è stata messa in atto una procedura di consultazione, aggiunge la nota.

In futuro la filiale si concentrerà sulla prestazione di cure a domicilio, mentre la Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel di Interlaken (BE) verrà inglobata dalla catena Amavita.

I costi della ristrutturazione sono stimati tra i 35 e i 40 milioni di franchi e dovranno essere contabilizzati quasi interamente nella prima metà dell'anno. Tra i 17 e i 19 milioni sono dedicati a correzioni di valore degli stock e di immobilizzazioni materiali.

Il risultato operativo Ebit del gruppo dovrebbe giovare della mossa per 3 milioni all'anno a partre dal 2027.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Diffama operatore dell'asilo alla cassa della Migros, ecco quanto gli è costata la bugia
Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»

Altre notizie

Industria automobilistica. Il mercato europeo dell'auto comincia male il 2026

Industria automobilisticaIl mercato europeo dell'auto comincia male il 2026

Remunerazioni. Ethos boccia i compensi di Novartis: «La busta paga del CEO è eccessiva»

RemunerazioniEthos boccia i compensi di Novartis: «La busta paga del CEO è eccessiva»

BCE. Lagarde: «Con meno investimenti negli USA si beneficerebbe di 500 miliardi l'anno»

BCELagarde: «Con meno investimenti negli USA si beneficerebbe di 500 miliardi l'anno»