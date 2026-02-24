Il costo dell'operazione si aggira tra i 35 e i 40 milioni di franchi. (Foto d'archivio) Keystone

Galenica, grossista di medicinali e gestore di farmacie, ha annunciato in un comunicato odierno la chiusura entro fine anno della sua filiale Bichsel, a causa della mancanza di competitività.

Keystone-SDA SDA

Sono a rischio 170 posti di lavoro ed è stata messa in atto una procedura di consultazione, aggiunge la nota.

In futuro la filiale si concentrerà sulla prestazione di cure a domicilio, mentre la Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel di Interlaken (BE) verrà inglobata dalla catena Amavita.

I costi della ristrutturazione sono stimati tra i 35 e i 40 milioni di franchi e dovranno essere contabilizzati quasi interamente nella prima metà dell'anno. Tra i 17 e i 19 milioni sono dedicati a correzioni di valore degli stock e di immobilizzazioni materiali.

Il risultato operativo Ebit del gruppo dovrebbe giovare della mossa per 3 milioni all'anno a partre dal 2027.