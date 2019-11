Honda si vuole concentrare sugli ibridi a benzina

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/81f518cb-cdaa-4a68-931c-daca0e9ad9d5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Con i piedi bagnati in Piazza San Marco: a Venezia, l'alta marea provocata da venti molto violenti è salita, durante la notte, a 187 centimetri al di sopra del livello del mare. Si tratta del valore più alto mai raggiunto dalla catastrofica inondazione del 1966.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/f2204320-0671-4b69-80df-a1ac3b9c033e.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/f2204320-0671-4b69-80df-a1ac3b9c033e.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/f2204320-0671-4b69-80df-a1ac3b9c033e.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/f2204320-0671-4b69-80df-a1ac3b9c033e.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/f2204320-0671-4b69-80df-a1ac3b9c033e.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/f2204320-0671-4b69-80df-a1ac3b9c033e.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alla ricerca di acqua: una mandria di elefanti in cammino nel parco nazionale Hwange, nello Zimbabwe. Nel corso degli ultimi due mesi, almeno 120 pachidermi sono morti a causa della mancanza d'acqua e di cibo. Diverse migliaia di animali dovranno essere reinsediate, fra cui 600 elefanti, due branchi di leoni e 40 giraffe.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/a9bdef89-222f-42ba-b837-1b35ec1967e7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alcuni esperti del servizio di sminamento tedesco portano via un missile aria-aria sovietico dalla casa di un uomo di 33 anni a Magdeburg, in Germania. La polizia aveva già aperto un'inchiesta contro il giovane, sospettato di aver infranto le leggi tedesche sul controllo delle armi da guerra. Nella sua collezione, sono state ritrovate, fra le altre cose, anche mine, granate e due bazooka.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/b3ae5057-bb3d-46b1-a152-dff05073feea.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/b3ae5057-bb3d-46b1-a152-dff05073feea.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/b3ae5057-bb3d-46b1-a152-dff05073feea.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/b3ae5057-bb3d-46b1-a152-dff05073feea.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/b3ae5057-bb3d-46b1-a152-dff05073feea.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/b3ae5057-bb3d-46b1-a152-dff05073feea.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ingegnoso: a Chicago, alcuni operai delle ferrovie hanno dato fuoco ai binari affinché gli scambi e le rotaie non congelassero e rimanessero mobili.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/97734c45-61d9-44c9-9a20-a8ddb00c34d4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/97734c45-61d9-44c9-9a20-a8ddb00c34d4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/97734c45-61d9-44c9-9a20-a8ddb00c34d4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/97734c45-61d9-44c9-9a20-a8ddb00c34d4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/97734c45-61d9-44c9-9a20-a8ddb00c34d4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/13/97734c45-61d9-44c9-9a20-a8ddb00c34d4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Catturati: a Zvornik, in Bosnia Erzegovina, un gruppo di migranti nascosti dietro ai cespugli viene illuminato dalle torce della polizia di frontiera che lo sorveglia. Le forze dell'ordine ai confini bosniaci fanno sapere di non poter arginare la pressione migratoria lungo il confine orientale del paese con la Serbia e che la situazione potrebbe facilmente degenerare, minacciando la stabilità generale.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/b304840a-b5b2-4902-ab43-b24504e9b4a5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/b304840a-b5b2-4902-ab43-b24504e9b4a5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/b304840a-b5b2-4902-ab43-b24504e9b4a5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/b304840a-b5b2-4902-ab43-b24504e9b4a5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/b304840a-b5b2-4902-ab43-b24504e9b4a5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/b304840a-b5b2-4902-ab43-b24504e9b4a5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>I doganieri dell’aeroporto di Düsseldorf hanno sequestrato sette chilogrammi di pelle di mucca avariati e infestati di vermi. I funzionari avevano già sentito da lontano un odore nausenate proveniente dalla valigia di una viaggiatrice originaria del Camerun. Alla domanda degli agenti, la donna ha risposto che si trattava di una specialità culinaria del suo paese.<br/>Immagine: Hauptzollamt Düsseldorf</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3b515b4a-4aef-44b6-ae5b-201cbc29cb11.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ci saranno gravi conseguenze: un uomo originario della Repubblica Ceca guidava sull’autostrada con un’auto da corsa di Formula 2. L’episodio, avvenuto circa due mesi fa, ha avuto il suo epilogo: il conducente di 45 anni è ormai stato identificato. Poiché il suo bolide non dispone di autorizzazione per la circolazione stradale, è stato multato per l’equivalente di più di 400 franchi e il ritiro della patente per un anno.<br/>Immagine: Policie České Republiky</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3499b1b2-041b-46c6-a547-3b767eaee8b8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3499b1b2-041b-46c6-a547-3b767eaee8b8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3499b1b2-041b-46c6-a547-3b767eaee8b8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3499b1b2-041b-46c6-a547-3b767eaee8b8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3499b1b2-041b-46c6-a547-3b767eaee8b8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/3499b1b2-041b-46c6-a547-3b767eaee8b8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lettera ingombrante per Trump: un messaggio sotto forma di un pezzo di muro di Berlino di 2,7 tonnellate è stato inviato al presidente americano Donald Trump. Il testo raffigurato sul pezzo di muro fa riferimento ai principi di libertà negli Stati Uniti, e al fatto che i muri del paese dovrebbero essere abbattuti e non eretti.<br/>Immagine: Initiative Offene Gesellschaft/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/33c83a99-6312-4b0d-827b-144184b2f942.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un manifestante viene arrestato da alcuni poliziotti a Hong Kong. Sono riprese le proteste nella regione amministrativa speciale cinese, infervorate dalla morte di uno studente. Un manifestante è infatti stato ucciso.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/98d90f2c-4702-4543-a90d-8d9e7c279eb3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/98d90f2c-4702-4543-a90d-8d9e7c279eb3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/98d90f2c-4702-4543-a90d-8d9e7c279eb3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/98d90f2c-4702-4543-a90d-8d9e7c279eb3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/98d90f2c-4702-4543-a90d-8d9e7c279eb3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/98d90f2c-4702-4543-a90d-8d9e7c279eb3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Enigma visivo autunnale con un cane: sulle rive del fiume Stever si ammira tutto lo splendore dell’autunno nel Land Nord Reno- Westphalia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/1129eab1-1b6f-410e-8f29-d6c96b6e41ae.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/1129eab1-1b6f-410e-8f29-d6c96b6e41ae.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/1129eab1-1b6f-410e-8f29-d6c96b6e41ae.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/1129eab1-1b6f-410e-8f29-d6c96b6e41ae.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/1129eab1-1b6f-410e-8f29-d6c96b6e41ae.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/11/1129eab1-1b6f-410e-8f29-d6c96b6e41ae.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Inondazioni: i manifestanti del gruppo Extinction Rebellion hanno immerso nel Tamigi il plastico di una casa tipicamente britannica davanti al Tower Bridge a Londra per mettere in guardia la popolazione contro il cambiamento climatico.<br/>Immagine: Om1/RMV via ZUMA Press/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/d2058030-2298-4363-b362-91aa47450426.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/d2058030-2298-4363-b362-91aa47450426.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/d2058030-2298-4363-b362-91aa47450426.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/d2058030-2298-4363-b362-91aa47450426.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/d2058030-2298-4363-b362-91aa47450426.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/d2058030-2298-4363-b362-91aa47450426.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A circa otto chilometri dalla costa dello stato americano del Maine, alcuni pescatori di aragoste hanno scoperto dalla loro barca un giovane cervo che rischiava di essere trasportato ulteriormente nell'Oceano Atlantico. Unendo le forze, i marinai hanno portato in salvo l'animale, conducendolo sulla terraferma. Secondo gli uomini, il mammifero, in uno stato di ipotermia, stava nuotando nell'acqua da circa sei ore.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/b2f06628-a75e-4fd9-b35c-535ae7beec11.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/b2f06628-a75e-4fd9-b35c-535ae7beec11.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/b2f06628-a75e-4fd9-b35c-535ae7beec11.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/b2f06628-a75e-4fd9-b35c-535ae7beec11.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/b2f06628-a75e-4fd9-b35c-535ae7beec11.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/b2f06628-a75e-4fd9-b35c-535ae7beec11.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Pfronstetten, in Germania, un camion dei pompieri da 48 tonnellate viene ribaltato come se fosse un'auto in miniatura. Due veicoli di recupero hanno impiegato diverse ore per raddrizzare la gru del camion. Per ragioni finora poco chiare, il veicolo è stato montato sulla piattaforma in curva e ribaltato.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/45d7cdd1-fb51-4d88-b588-2aa866a5303f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/45d7cdd1-fb51-4d88-b588-2aa866a5303f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/45d7cdd1-fb51-4d88-b588-2aa866a5303f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/45d7cdd1-fb51-4d88-b588-2aa866a5303f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/45d7cdd1-fb51-4d88-b588-2aa866a5303f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/45d7cdd1-fb51-4d88-b588-2aa866a5303f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La Svizzera vista dalla Germania: a Waldburg, nell'Alta Svevia, una collina offre un bel panorama sulle Alpi innevate.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/f607cfca-b62a-4123-80a1-e199aa20c687.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/f607cfca-b62a-4123-80a1-e199aa20c687.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/f607cfca-b62a-4123-80a1-e199aa20c687.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/f607cfca-b62a-4123-80a1-e199aa20c687.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/f607cfca-b62a-4123-80a1-e199aa20c687.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/f607cfca-b62a-4123-80a1-e199aa20c687.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Si tratta solo di neve: è a causa di alcuni fiocchi di neve che quest'uomo in India si è messo questo sacchetto di plastica in testa?<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/e39bebf5-4201-4169-8779-e224acf771c7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/e39bebf5-4201-4169-8779-e224acf771c7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/e39bebf5-4201-4169-8779-e224acf771c7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/e39bebf5-4201-4169-8779-e224acf771c7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/e39bebf5-4201-4169-8779-e224acf771c7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/e39bebf5-4201-4169-8779-e224acf771c7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il "migliore amico delle donne"? un impiegato di Sotheby's a Ginevra detiene un diamante blu brillante da 3,03 carati, stimato tra 3.700.000 e 4.700.000 di dollari (tra 3.687.000 e 4.683.000 di franchi). L'asta è prevista per l'11 novembre.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/add3dfc7-cd98-4eb1-9b7a-1167111f83ba.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/add3dfc7-cd98-4eb1-9b7a-1167111f83ba.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/add3dfc7-cd98-4eb1-9b7a-1167111f83ba.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/add3dfc7-cd98-4eb1-9b7a-1167111f83ba.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/add3dfc7-cd98-4eb1-9b7a-1167111f83ba.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/8/add3dfc7-cd98-4eb1-9b7a-1167111f83ba.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un uomo di 82 anni con gambe muscolose: Russ Mantle può vantarsi di essere l'uomo britannico che ha percorso la distanza più lunga in bici. Secondo le sue registrazioni, ha percorso un milione di miglia (circa 1,6 milioni di chilometri) in bicicletta dal 1953.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/09804475-9cd0-433d-8a87-e5cb1dd49027.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/09804475-9cd0-433d-8a87-e5cb1dd49027.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/09804475-9cd0-433d-8a87-e5cb1dd49027.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/09804475-9cd0-433d-8a87-e5cb1dd49027.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/09804475-9cd0-433d-8a87-e5cb1dd49027.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/09804475-9cd0-433d-8a87-e5cb1dd49027.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Loufon (Canton Basilea Campagna), una ruspa si è capovolta durante dei lavori stradali per ragioni non ancora chiarite. Il veicolo si è coricato sul lato destro e si è appoggiato contro una siepe della proprietà limitrofa. Il conducente della ruspa ne è uscito indenne.<br/>Immagine: Kapo BL</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/3bf1bc45-78b1-49cd-b3a5-58357ebcd590.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/3bf1bc45-78b1-49cd-b3a5-58357ebcd590.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/3bf1bc45-78b1-49cd-b3a5-58357ebcd590.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/3bf1bc45-78b1-49cd-b3a5-58357ebcd590.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/3bf1bc45-78b1-49cd-b3a5-58357ebcd590.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/3bf1bc45-78b1-49cd-b3a5-58357ebcd590.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una sorpresa enorme: a Kings Beach, in California, la polizia è stata chiamata per ispezionare un cassonetto dal quale provenivano rumori riconducibili ad un animale. Alla fine si è scoperto che un orso gigantesco vi si era introdotto per cercare del cibo, rimanendo però chiuso dentro. Gli agenti hanno aperto il coperchio del cassonetto con un ramo per liberargli il passaggio.<br/>Immagine: Screenshot/Placer County Sheriff's Office</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/d2fe235e-7092-411f-bdc5-de58d3913375.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/d2fe235e-7092-411f-bdc5-de58d3913375.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/d2fe235e-7092-411f-bdc5-de58d3913375.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/d2fe235e-7092-411f-bdc5-de58d3913375.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/d2fe235e-7092-411f-bdc5-de58d3913375.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/d2fe235e-7092-411f-bdc5-de58d3913375.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Raccoglimento: in un tempio induista a Narayanganj, in Bangladesh, dei fedeli sono riuniti per pregare.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/841d5952-2e92-4525-b416-bc521e9d90da.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/841d5952-2e92-4525-b416-bc521e9d90da.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/841d5952-2e92-4525-b416-bc521e9d90da.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/841d5952-2e92-4525-b416-bc521e9d90da.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/841d5952-2e92-4525-b416-bc521e9d90da.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/841d5952-2e92-4525-b416-bc521e9d90da.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Prima pietra: Mikhail Gorbaciov tiene in mano un pezzo del muro di Berlino che gli è stato regalato da Karl Lamers, membro del Parlamento tedesco, nel corso di un incontro alla Fondazione Gorbaciov a Mosca. L'ultimo presidente dell'Unione sovietica è considerato come un fautore dell'unità tedesca.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/6beb5226-6efb-415b-974f-174d5eaabde1.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/6beb5226-6efb-415b-974f-174d5eaabde1.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/6beb5226-6efb-415b-974f-174d5eaabde1.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/6beb5226-6efb-415b-974f-174d5eaabde1.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/6beb5226-6efb-415b-974f-174d5eaabde1.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/7/6beb5226-6efb-415b-974f-174d5eaabde1.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>La polizia austriaca ha lanciato un appello per ritrovare questo collega: «Ignoti malviventi hanno rapito questa sagoma di un poliziotto soprannominata "Vinzenz" (foto d'archivio non datata) direttamente sul suo posto di lavoro, la Hauptstraße di Laßnitzhöhe, nella Stiria orientale. Il tutto domenica, in pieno giorno».<br/>Immagine: APA/LPD Steiermark</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/21d19258-52ff-4cb4-866e-6c9b97a861bd.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/21d19258-52ff-4cb4-866e-6c9b97a861bd.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/21d19258-52ff-4cb4-866e-6c9b97a861bd.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/21d19258-52ff-4cb4-866e-6c9b97a861bd.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/21d19258-52ff-4cb4-866e-6c9b97a861bd.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/21d19258-52ff-4cb4-866e-6c9b97a861bd.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Kiev, la capitale ucraina, si è aperta una voragine nell'asfalto a causa della rottura di un condotto di teleriscaldamento sotterraneo. Diversi veicoli sono precipitati nelle spaccature della strada distrutta e la circolazione nel centro cittadino è divenuta caotica. L'infrastruttura della metropoli di tre milioni di abitanti risale per la maggior parte all'epoca sovietica.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/c9604177-dfdd-4db3-a66e-1aa19e595470.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/c9604177-dfdd-4db3-a66e-1aa19e595470.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/c9604177-dfdd-4db3-a66e-1aa19e595470.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/c9604177-dfdd-4db3-a66e-1aa19e595470.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/c9604177-dfdd-4db3-a66e-1aa19e595470.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/c9604177-dfdd-4db3-a66e-1aa19e595470.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Uno spuntino dal nocciolo tossico: a Stoccarda, uno scoiattolo sgranocchia una bacca di tasso. In realtà solo l'arillo del frutto è commestibile. Tutte le altre parti della pianta – compreso il nocciolo – sono tossiche.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/ad8e07dd-c844-4a1e-a27a-654b6151c81d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/ad8e07dd-c844-4a1e-a27a-654b6151c81d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/ad8e07dd-c844-4a1e-a27a-654b6151c81d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/ad8e07dd-c844-4a1e-a27a-654b6151c81d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/ad8e07dd-c844-4a1e-a27a-654b6151c81d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/ad8e07dd-c844-4a1e-a27a-654b6151c81d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protesta con un copricapo di piume: il capo di una comunità autoctona del Brasile manifesta contro la distruzione della foresta tropicale davanti alla sede dell'UE a Bruxelles. In secondo piano, un tronco d'albero in fiamme.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/02f08fef-1207-43b7-886b-a07957643218.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/02f08fef-1207-43b7-886b-a07957643218.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/02f08fef-1207-43b7-886b-a07957643218.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/02f08fef-1207-43b7-886b-a07957643218.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/02f08fef-1207-43b7-886b-a07957643218.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/02f08fef-1207-43b7-886b-a07957643218.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Rogo a Lagos: nella metropoli nigeriana da 22 milioni di abitanti, una nube di fumo opaco si innalza al di sopra di un mercato in fiamme in seguito all'incendio di alcuni edifici di cinque piani. Numerose persone hanno partecipato alle operazioni di spegnimento con i secchi.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/7e37e776-1977-4fa4-bc53-a964a53fc372.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/7e37e776-1977-4fa4-bc53-a964a53fc372.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/7e37e776-1977-4fa4-bc53-a964a53fc372.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/7e37e776-1977-4fa4-bc53-a964a53fc372.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/7e37e776-1977-4fa4-bc53-a964a53fc372.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/6/7e37e776-1977-4fa4-bc53-a964a53fc372.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un'autostrada "alcolizzata": martedì sera, in Germania, quattro corsie della A10 sono state innaffiate… di vodka. Un camion per il trasporto di bevande si era, infatti, ribaltato sulla circonvallazione sud di Berlino perdendo la maggior parte del carico.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/183d10df-afb9-4519-b95f-6f45a79caa01.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/183d10df-afb9-4519-b95f-6f45a79caa01.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/183d10df-afb9-4519-b95f-6f45a79caa01.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/183d10df-afb9-4519-b95f-6f45a79caa01.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/183d10df-afb9-4519-b95f-6f45a79caa01.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/183d10df-afb9-4519-b95f-6f45a79caa01.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Due detenuti della prigione della contea di Monterey, in California, sospettati di omicidio, sono fuggiti praticando un buco nel soffitto del bagno, malgrado fosse rinforzato con del metallo. Dopo averlo sfondato, i fuggitivi sono passati attraverso un portello che conduceva ad una porta posteriore poco sorvegliata, dalla quale sono semplicemente usciti.<br/>Immagine: Keystone/Monterey County Sheriff's Office via AP</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/0894cbaf-3bb4-4b8a-8e62-ba6a4ec466ef.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/0894cbaf-3bb4-4b8a-8e62-ba6a4ec466ef.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/0894cbaf-3bb4-4b8a-8e62-ba6a4ec466ef.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/0894cbaf-3bb4-4b8a-8e62-ba6a4ec466ef.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/0894cbaf-3bb4-4b8a-8e62-ba6a4ec466ef.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/0894cbaf-3bb4-4b8a-8e62-ba6a4ec466ef.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Roditore in difficoltà: per salvare un castoro da una situazione disperata, i vigili del fuoco sono dovuti entrare nella vasca di decantazione secondaria di un vecchio impianto di depurazione a Fürth, in Germania. L'animale era riuscito a rifugiarsi temporaneamente nella cassetta da lui stesso portata fin lì. Esausto, ma indenne, il roditore è poi stato rimesso in libertà.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8a83f7f9-a3fd-44b9-be57-ab75bcf5bf13.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8a83f7f9-a3fd-44b9-be57-ab75bcf5bf13.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8a83f7f9-a3fd-44b9-be57-ab75bcf5bf13.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8a83f7f9-a3fd-44b9-be57-ab75bcf5bf13.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8a83f7f9-a3fd-44b9-be57-ab75bcf5bf13.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8a83f7f9-a3fd-44b9-be57-ab75bcf5bf13.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protesta infuocata: le contestazioni contro il governo cileno non si esauriscono. Un manifestante scaglia una bomba Molotov verso la polizia dandosi fuoco anch'egli.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8c5064f9-d6cc-4ed5-ae42-7d64a365a941.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8c5064f9-d6cc-4ed5-ae42-7d64a365a941.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8c5064f9-d6cc-4ed5-ae42-7d64a365a941.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8c5064f9-d6cc-4ed5-ae42-7d64a365a941.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8c5064f9-d6cc-4ed5-ae42-7d64a365a941.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/8c5064f9-d6cc-4ed5-ae42-7d64a365a941.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Riposo ai piedi del muro: a Madrid, un uomo anziano si riposa seduto su di una panca con alle spalle dei pezzi del muro di Berlino. Singoli frammenti o interi pezzi del muro sono sparpagliati in tutto il mondo.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/24311a67-7d9d-485a-bcec-f977c62762cc.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/24311a67-7d9d-485a-bcec-f977c62762cc.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/24311a67-7d9d-485a-bcec-f977c62762cc.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/24311a67-7d9d-485a-bcec-f977c62762cc.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/24311a67-7d9d-485a-bcec-f977c62762cc.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/5/24311a67-7d9d-485a-bcec-f977c62762cc.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Culto del raccolto: nella provincia cinese dello Henan, un gruppo di agricoltori forma un viso sorridente di diversi metri con arance, foglie e peperoncini. Quest'anno, la raccolta delle arance è stata particolarmente buona nella regione.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L’astronauta della NASA Andrew Morgan ha fotografato degli incendi boschivi nella regione della baia di San Francisco dalla Stazione spaziale internazionale (SSI). Le forze d’intervento hanno recentemente annunciato progressi nel «Golden State». Se gli incendi sono stati spenti a nord di San Francisco, nel sud della California sono almeno stati contenuti.<br/>Immagine: NASA</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A passo di corsa: un combattente della milizia curda YPG si mette a riparo durante uno scontro con le forze turche a Tell Tamer, nel nord-est della Siria.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fenomeno luminoso: un’aurora boreale proietta una luce magica sull’Hvítserkur, in Islanda.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Come un quadro: una volpe sulla riva del fiume Dodder, a Dublino.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Smog: a Nuova Delhi, in India, l'inquinamento atmosferico è palpabile. Per proteggersi, questa famiglia indossa delle maschere antismog.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]