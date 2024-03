Il prezzo del latte aumenterà a partire dal terzo trimestre, ma non da subito come volevano i contadini Keystone

Il prezzo indicativo del latte sarà aumentato di 3 centesimi a partire da luglio per il terzo e quarto trimestre del 2024. La proposta dei produttori di un aumento immediato di 4 centesimi non ha trovato la maggioranza, ha indicato l'Interprofessione Latte (IP Latte).

Un incremento del prezzo del latte in primavera, quando i volumi sono elevati, avrebbe inviato un segnale sbagliato, ha precisato IP Latte.

L'anno scorso, ad esempio, l'industria ha notato per la prima volta che è stato importato più formaggio di quello esportato. Per questo motivo IP Latte ha chiesto un aumento di 3 centesimi al chilo per il latte trasformato in formaggio, al fine di migliorare la situazione economica tesa dei produttori.

L'Unione dei contadini zurighese ha annunciato marce di protesta per questa sera se l'Interprofessione non avesse aumentato il prezzo del latte di 4 centesimi.

mp, ats