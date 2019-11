Esordio con diplomazia per la nuova presidente della Bce Lagarde

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/286304fc-11e1-48f4-a9ca-7c349543f87a.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L’astronauta della NASA Andrew Morgan ha fotografato degli incendi boschivi nella regione della baia di San Francisco dalla Stazione spaziale internazionale (SSI). Le forze d’intervento hanno recentemente annunciato progressi nel «Golden State». Se gli incendi sono stati spenti a nord di San Francisco, nel sud della California sono almeno stati contenuti.<br/>Immagine: NASA</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/2c11a0ac-5289-487a-886e-d2dd26a43cdf.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A passo di corsa: un combattente della milizia curda YPG si mette a riparo durante uno scontro con le forze turche a Tell Tamer, nel nord-est della Siria.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/c888ec78-be51-44c3-8532-512230cf8137.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Fenomeno luminoso: un’aurora boreale proietta una luce magica sull’Hvítserkur, in Islanda.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/a95e71a7-436f-46ea-aec8-df9f45a62713.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Come un quadro: una volpe sulla riva del fiume Dodder, a Dublino.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/4/f0c84321-9f6b-4e45-b81a-f912fe02b1c0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Smog: a Nuova Delhi, in India, l'inquinamento atmosferico è palpabile. Per proteggersi, questa famiglia indossa delle maschere antismog.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/f34b26b4-34d6-442f-b17f-d6b6466cc4e8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/f34b26b4-34d6-442f-b17f-d6b6466cc4e8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/f34b26b4-34d6-442f-b17f-d6b6466cc4e8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/f34b26b4-34d6-442f-b17f-d6b6466cc4e8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/f34b26b4-34d6-442f-b17f-d6b6466cc4e8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/f34b26b4-34d6-442f-b17f-d6b6466cc4e8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dopo uno scontro con un'auto, la cagnolina Coco si è ritrovata in una situazione molto delicata. Passato inosservato in un primo momento, l'animale ha viaggiato per 45 minuti incastrato fra il paraurti e la griglia del veicolo. È stato solo dopo esser giunta a destinazione, che la conducente ha udito i lamenti dello shiba. Coco non ha riportato ferite gravi, ad eccezione di una zampa rotta, ed ha potuto fare ritorno a casa.<br/> </p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/bfd008c0-b71d-4085-91dd-10d95d329869.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/bfd008c0-b71d-4085-91dd-10d95d329869.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/bfd008c0-b71d-4085-91dd-10d95d329869.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/bfd008c0-b71d-4085-91dd-10d95d329869.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/bfd008c0-b71d-4085-91dd-10d95d329869.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/bfd008c0-b71d-4085-91dd-10d95d329869.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un colosso dai piedi d'argilla: in seguito ad un nuovo violento terremoto verificatosi nel sud delle Filippine, questo albergo di Kidapawan può essere solo demolito.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/d14d75a6-83c6-4851-ab18-5ce10112f04f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/d14d75a6-83c6-4851-ab18-5ce10112f04f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/d14d75a6-83c6-4851-ab18-5ce10112f04f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/d14d75a6-83c6-4851-ab18-5ce10112f04f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/d14d75a6-83c6-4851-ab18-5ce10112f04f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/d14d75a6-83c6-4851-ab18-5ce10112f04f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Ponte stampato: in un tendone nella sede dell'università di tecnologia di Darmstadt, un robot utilizza un procedimento 3D per saldare un ponte d'acciaio su di un fossato. Secondo l'università, si tratta della prima volta al mondo che un ponte d'acciaio stampato in 3D viene realizzato sul posto.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/54c4ee2d-a3bd-4fa6-9c58-ca6788ee892f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/54c4ee2d-a3bd-4fa6-9c58-ca6788ee892f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/54c4ee2d-a3bd-4fa6-9c58-ca6788ee892f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/54c4ee2d-a3bd-4fa6-9c58-ca6788ee892f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/54c4ee2d-a3bd-4fa6-9c58-ca6788ee892f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/54c4ee2d-a3bd-4fa6-9c58-ca6788ee892f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Proiettili: a Bagdad, le forze di sicurezza irachene lanciano del gas lacrimogeno contro i manifestanti contrari al governo.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/fee47863-4513-41de-8d19-6abe51c890a7.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/fee47863-4513-41de-8d19-6abe51c890a7.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/fee47863-4513-41de-8d19-6abe51c890a7.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/fee47863-4513-41de-8d19-6abe51c890a7.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/fee47863-4513-41de-8d19-6abe51c890a7.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/31/fee47863-4513-41de-8d19-6abe51c890a7.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Patrimonio culturale mondiale in fiamme: l'edificio principale dello storico castello Shuri sull'isola di Okinawa, nel sud del Giappone, è preda delle fiamme. Il sito è stato iscritto nel patrimonio culturale mondiale nel 2000.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2007f318-053f-4b03-b2a1-d24a68416055.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2007f318-053f-4b03-b2a1-d24a68416055.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2007f318-053f-4b03-b2a1-d24a68416055.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2007f318-053f-4b03-b2a1-d24a68416055.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2007f318-053f-4b03-b2a1-d24a68416055.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2007f318-053f-4b03-b2a1-d24a68416055.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L’anno scorso, un paziente con il volto gonfio si è presentato da un dentista a Offenbach, in Germania. La radiografia ne ha in seguito svelato la ragione: l'uomo di mezza età aveva un canino enorme in bocca. Al momento, il libro del Guinness dei primati conferma che il dente estratto, con i suoi 37,2 mm, è il più lungo al mondo.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/f2fb0d39-f102-437e-90d5-2b8bb5a0ff5f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/f2fb0d39-f102-437e-90d5-2b8bb5a0ff5f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/f2fb0d39-f102-437e-90d5-2b8bb5a0ff5f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/f2fb0d39-f102-437e-90d5-2b8bb5a0ff5f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/f2fb0d39-f102-437e-90d5-2b8bb5a0ff5f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/f2fb0d39-f102-437e-90d5-2b8bb5a0ff5f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Coltre di fumo: un'immagine satellitare mostra l'estensione dell'incendio forestale nella contea di Sonoma, nel nord della California.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/dbc1f904-5ba8-49fd-9d42-1df60b74a40c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/dbc1f904-5ba8-49fd-9d42-1df60b74a40c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/dbc1f904-5ba8-49fd-9d42-1df60b74a40c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/dbc1f904-5ba8-49fd-9d42-1df60b74a40c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/dbc1f904-5ba8-49fd-9d42-1df60b74a40c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/dbc1f904-5ba8-49fd-9d42-1df60b74a40c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Sotto stretta sorveglianza: il ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay arriva a Downing Street per una riunione del gabinetto, protetto da poliziotti pesantemente armati. Sono sempre di più i politici che segnalano minacce a se stessi o alle proprie famiglie a causa del dibattito sulla Brexit.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/9c11d4f5-e211-4de5-af02-3518e6641e4c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/9c11d4f5-e211-4de5-af02-3518e6641e4c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/9c11d4f5-e211-4de5-af02-3518e6641e4c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/9c11d4f5-e211-4de5-af02-3518e6641e4c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/9c11d4f5-e211-4de5-af02-3518e6641e4c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/9c11d4f5-e211-4de5-af02-3518e6641e4c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Spettacolo luminoso: nel sud dell'Islanda, l'aurora boreale brilla sulle cascate di Skógafoss, le cui acque cominciano a congelare.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2009687a-784d-4600-a8c3-2494765836ae.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2009687a-784d-4600-a8c3-2494765836ae.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2009687a-784d-4600-a8c3-2494765836ae.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2009687a-784d-4600-a8c3-2494765836ae.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2009687a-784d-4600-a8c3-2494765836ae.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/2009687a-784d-4600-a8c3-2494765836ae.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L'intervento di forze sotterranee: alcuni abitanti di Digos, nelle Filippine, mostrano al fotografo delle spaccature nella strada causate da un terremoto di magnitudo 6,6 che ha colpito il paese.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/7ef75965-40a3-4a95-8137-1332867c5c26.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/7ef75965-40a3-4a95-8137-1332867c5c26.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/7ef75965-40a3-4a95-8137-1332867c5c26.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/7ef75965-40a3-4a95-8137-1332867c5c26.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/7ef75965-40a3-4a95-8137-1332867c5c26.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/30/7ef75965-40a3-4a95-8137-1332867c5c26.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>L'unione fa la forza: a Monaco, un gruppo di pompieri spinge un tram deragliato per rimetterlo sui binari. In un primo momento, la ragione per la quale il vagone è uscito dalle rotaie all'altezza di un cappio di ritorno, sono rimaste poco chiare.<br/>Immagine: Saurer/Berufsfeuerwehr München/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/525d28da-f8d8-48f6-9504-91bcbe97b945.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/525d28da-f8d8-48f6-9504-91bcbe97b945.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/525d28da-f8d8-48f6-9504-91bcbe97b945.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/525d28da-f8d8-48f6-9504-91bcbe97b945.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/525d28da-f8d8-48f6-9504-91bcbe97b945.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/525d28da-f8d8-48f6-9504-91bcbe97b945.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il telescopio spaziale Hubble ha fotografato due galassie che si fondono ad una distanza di circa 704 milioni di anni luce, formando una sorta di viso cosmico. Le regioni centrali delle due galassie costituiscono gli «occhi» di questa formazione.<br/>Immagine: Space Telescope Science Institut/ESA/Hubble/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/5bc153a5-e8da-4c79-94e4-799738216ab9.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/5bc153a5-e8da-4c79-94e4-799738216ab9.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/5bc153a5-e8da-4c79-94e4-799738216ab9.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/5bc153a5-e8da-4c79-94e4-799738216ab9.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/5bc153a5-e8da-4c79-94e4-799738216ab9.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/5bc153a5-e8da-4c79-94e4-799738216ab9.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protesta nei panni di Eva: a Santiago, in Cile, alcune donne nude brandiscono cartelli con i nomi di 20 persone morte durante le proteste, talvolta violente, che stanno infiammando il paese. Malgrado un rimpasto ministeriale e alcune riforme sociali, i cileni continuano a scendere in strada per lottare contro abusi generalizzati.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/2dc0af40-11a9-47bf-90cd-b4fa870ac2c3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/2dc0af40-11a9-47bf-90cd-b4fa870ac2c3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/2dc0af40-11a9-47bf-90cd-b4fa870ac2c3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/2dc0af40-11a9-47bf-90cd-b4fa870ac2c3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/2dc0af40-11a9-47bf-90cd-b4fa870ac2c3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/2dc0af40-11a9-47bf-90cd-b4fa870ac2c3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In previsione del <em>Día de Muertos</em> («Giorno dei morti»), un grande scheletro di carta pesta troneggia in una strada di Città del Messico. Le pietre sparpagliate tutt'attorno danno l'impressione che lo scheletro spunti dal sottosuolo. Celebrato il 2 novembre, il Giorno dei morti, che commemora i defunti, è una delle festività più importanti in Messico.<br/>Immagine: Keystone/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/a19a2426-b702-4467-9e8d-3198dcc49b50.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/a19a2426-b702-4467-9e8d-3198dcc49b50.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/a19a2426-b702-4467-9e8d-3198dcc49b50.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/a19a2426-b702-4467-9e8d-3198dcc49b50.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/a19a2426-b702-4467-9e8d-3198dcc49b50.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/29/a19a2426-b702-4467-9e8d-3198dcc49b50.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Davanti all'orizzonte urbano: con i grattacieli della megalopoli di Los Angeles a vista, un elicottero antincendio combatte le fiamme che si levano dalla foresta e che da giorni infuriano nel nord e nel sud della California.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/28/99da76c8-70ad-438c-b8fa-f9e8d28427d2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/28/99da76c8-70ad-438c-b8fa-f9e8d28427d2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/28/99da76c8-70ad-438c-b8fa-f9e8d28427d2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/28/99da76c8-70ad-438c-b8fa-f9e8d28427d2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/28/99da76c8-70ad-438c-b8fa-f9e8d28427d2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/10/28/99da76c8-70ad-438c-b8fa-f9e8d28427d2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Essen, in Germania, la polizia è stata chiamata a ispezionare un veicolo immatricolato in Francia che sembrava fare dei rumori molto strani. Come hanno sottolineato gli agenti che si sono recati sul posto, il problema non era il veicolo, quanto un vibromassaggiatore acceso che ronzava rumorosamente in un bidone della spazzatura posto proprio di fianco.<br/>Immagine: Polizei Essen</p>" } ]