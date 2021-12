Novartis sta sviluppando 20 medicinali miliardari

Nuove terapie in vista? Keystone

Fino a 20 medicinali potenzialmente in grado diventare cosiddetti blockbuster, cioè preparati con un fatturato annuo di un miliardo di dollari: li sta sviluppando Novartis, che punta ad accrescere le vendite malgrado la concorrenza dei farmaci generici.

«Entro il 2026 potrebbero essere autorizzati sino a venti prodotti ad alto potenziale sul fronte delle vendite», ha affermato Vasant Narasimhan, presidente della direzione del colosso renano, nell'odierna giornata degli investitori. Sino a quella data l'azienda prevede un aumento del giro d'affari del 4% all'anno.

Per quanto riguarda le finanze e l'elevata liquidità seguita alla vendita del pacchetto di azioni Roche, l'impresa ha fatto sapere che darà la priorità agli investimenti. In second'ordine si penserà ai dividendi, che cresceranno, mentre più giù nella lista delle cose da fare si trovano le acquisizioni e i riacquisti di azioni.

In borsa l'azione Novartis ha aperto oggi in rialzo frazionale, in contro tendenza rispetto al resto del mercato, ma è poi andata calando, tornando ad allinearsi alla media dei corsi. La performance dall'inizio anno è negativa, pari al -12%.

hm, ats