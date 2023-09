L'orologio svizzero rimane sempre molto gettonato. Keystone

Dopo la flessione di luglio le vendite di orologi svizzeri all'estero sono tornate ad aumentare in agosto, confermando una tendenza che ha interessato l'intero export elvetico.

Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH) le esportazioni si sono attestate a 1,8 miliardi di franchi, importo in progressione dello 0,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

L'espansione si spiega con l'andamento positivo di Stati Uniti (+13,5% a 298 milioni), principale sbocco del made in Switzerland, nonché di Hong Kong (+29,0% a 146 milioni), Regno Unito (+21,5% a 137 milioni), Giappone (+8,7% a 125 milioni) e Singapore (+3,5% a 111 milioni). È per contro risultata in forte calo – per il secondo mese consecutivo – la Cina (-27,3% a 190 milioni)

Con accenti diversi si presenta l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un incremento dell'11,6% in termini di valore, la gamma 200-500 una contrazione dello 0,5%, il comparto 500-3000 segna -3,6% mentre per la fascia oltre 3000 franchi si osserva un +5,1%.

«La crescita delle esportazioni di orologi svizzeri è ripresa in agosto, anche se a un ritmo più moderato rispetto alla prima metà dell'anno», commenta FH. «Questo sviluppo conferma la normalizzazione della progressione prevista per la seconda metà dell'anno, che dovrebbe portare il settore a un aumento comunque significativo rispetto al 2022».

hm, ats