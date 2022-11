Powell: «Moderare la velocità dei rialzi dei tassi forse già a dicembre»

Il presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell (foto d'archivio) Keystone

Il momento per moderare la velocità dei rialzi dei tassi di interesse potrebbe essere già in dicembre. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell intervenendo al Brookings Institution.

«Dobbiamo alzare i tassi di interesse a un livello sufficientemente restrittivo per far tornare l'inflazione al 2%. C'è una considerevole incertezza su quale sarà il livello sufficiente, ma senza dubbio abbiamo fatto sostanziali progressi con l'alzare i tassi. Gli attuali aumenti dei tassi sono appropriati e sembra che il livello finale dei tassi dovrà essere più alto di quanto previsto in settembre», afferma Powell, sottolineando che la «storia ci mette in guardia dall'allentare prematuramente la politica monetaria. Andremo avanti fino a quando il lavoro non sarà finito».

L'inflazione resta troppo alta e la Fed potrebbe dover mantenere una politica monetaria restrittiva per diverso tempo, ha poi aggiunto Powell, sottolineando che la strada è ancora lunga per fra calare l'inflazione ma «non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo fatto sostanziali progressi».

