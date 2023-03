Roche investe 600 milioni in nuovi impianti in Germania

Roche non è solo a Basilea. Keystone

Il gruppo farmaceutico Roche ha annunciato l'intenzione di investire quasi 600 milioni di euro (596 milioni di franchi) nell'unità produttiva della sua divisione diagnostica di Penzberg, a circa 50 chilometri da Monaco di Baviera.

I nuovi impianti, che dovrebbero essere completati entro il 2027 e che sostituiranno quelli esistenti per ragioni di efficienza e sostenibilità, dovrebbero portare a un aumento della capacità produttiva, ha indicato oggi, martedì, in un comunicato la filiale tedesca di Roche.

La responsabile di Roche Diagnostics in Germania, Claudia Fleischer, ha sottolineato la natura strategica e a lungo termine delle decisioni di investimento, aggiungendo che la scelta del Paese a nord del Reno non è evidente, di fronte alla concorrenza internazionale tra i diversi siti produttivi.

Nel 2022 Roche ha investito quasi 675 milioni di euro nello sviluppo dei suoi stabilimenti tedeschi di Mannheim, Ludwigsburg, Grenzach-Wyhlen e Penzberg. Negli ultimi sei anni gli investimenti in Germania sono stati pari a circa 3,2 miliardi di euro.

Le unità tedesche del gruppo producono sostanze biotecnologiche per i trattamenti oncologici, oltre a numerosi test per le infezioni, le malattie cardiovascolari, l'Alzheimer e il cancro. Nel 2022 Roche ha realizzato in Germania un fatturato di 8,1 miliardi di euro.

hm, ats