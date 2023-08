Le scie di condensazione hanno un impatto importante sull'ambiente. Keystone

Accordo tra il colosso tecnologico Google, la compagnia aerea American Airlines e la coalizione di investitori Breakthrough Energy per utilizzare l'intelligenza artificiale (IA) in modo da evitare le scie di condensazione degli aerei.

Lo annuncia Google ricordando che queste scie, le sottili linee bianche che a volte si vedono al passaggio degli aeroplani, sono responsabili di circa il 35% dell'impatto dell'aviazione sul riscaldamento globale, secondo il rapporto IPCC del 2022.

Ora si raccolgono immagini satellitari, dati meteorologici e percorsi di volo per sviluppare mappe di previsione delle scie di condensazione, così che i piloti possano scegliere rotte che evitino di crearle.

Un gruppo di piloti dell'American Airlines ha effettuato 70 voli di prova nell'arco di sei mesi utilizzando le previsioni basate sull'intelligenza artificiale di Google per evitare le altitudini che potessero creare le scie: i voli in cui i piloti hanno usato queste previsioni hanno ridotto le scie del 54% rispetto a quelli in cui i piloti non vi hanno fatto ricorso, dando prova che i voli commerciali possono evitare in modo verificabile le scie di condensazione e quindi ridurre il loro impatto sul clima.

SDA