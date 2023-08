Brigitte Beck, ormai ex CEO di Ruag Ruag

La CEO Brigitte Beck lascerà Ruag MRO Holding per «riorientarsi verso una nuova professione» un anno dopo aver assunto le redini dell'azienda.

La decisione va vista in relazione a esternazioni pubbliche della scorsa primavera e alle polemiche che ne sono seguite, indica una nota odierna del gruppo. Christian Priller e Thomas Kipfer assumeranno l'incarico ad interim.

Nel corso di una conferenza tenutasi lo scorso mese di maggio, giova ricordare, Beck aveva chiesto a Paesi come la Germania o la Spagna di ignorare il veto della Confederazione alla riesportazione di materiale da guerra svizzero in Ucraina.

Stando alla NZZ am Sonntag del 21 maggio questo appello non era stato accolto per niente bene dal Dipartimento federale dell'economia (DEFR), guidato da Guy Parmelin, tanto che lo stesso Consiglio federale se ne era occupato.

Nel suo comunicato odierno, Ruag MRO Holding precisa che «il consiglio di amministrazione aveva adempiuto al suo dovere di vigilanza a causa degli incidenti e aveva sottoposto i dettagli a un'indagine approfondita».

Il risultato «non ha evidenziato violazioni né dal punto di vista penale né da quello sanzionatorio da parte delle persone coinvolte. Tuttavia, ciò ha portato entrambe le parti alla conclusione che l'incessante controversia poteva essere risolta solo attraverso un cambio di leadership».

mh