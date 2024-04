Fra i costi di fabbricazione e il prezzo di vendita c'è un notevole scarto. Keystone

Scarpe da ginnastica prodotte a basso costo in Asia e vendute a caro prezzo in Svizzera.

Non solo la società elvetica On, anche altri marchi quali Adidas, Nike e Puma mostrano divari notevoli fra costi di fabbricazione e ricavi finali, con i secondi che possono arrivare anche ad essere dieci volte i primi, riferisce K-Tipp. Assai più contenuti sono invece gli scarti relativi a Dosenbach e a Decathlon.

Nel numero da oggi in edicola il periodico consumeristico, che a inizio anno aveva messo alla berlina l'impresa zurighese On – che ha fra i suoi comproprietari l'ex campione di tennis Roger Federer – in particolare per un suo modello, Roger Advantage, fabbricato in Vietnam per 19 franchi e venduto a 190 franchi, torna ora alla carica estendendo le sue ricerche anche ad altri grandi operatori del settore.

La testata ha messo le mani su documenti doganali confidenziali che coprono il 2021 e il periodo da marzo a dicembre 2023. «Acquistare scarpe a buon mercato e poi venderle a un prezzo fortemente più alto: anche altri produttori di scarpe sportive e per il tempo libero guadagnano molto con questo modello commerciale», scrivono i giornalisti.

Alcuni esempi

Concretamente, in base alle dichiarazioni in dogana il modello Puma Suede Classic risulta fabbricato in Indonesia a 7 franchi, mentre in negozio nella Confederazione è smerciato a 15 volte tanto, cioè a 110 franchi. Ancora più a buon mercato appare la produzione – in Vietnam – di Adidas Stan Smith Primegreen FX5502, che è di meno di 6 franchi, mentre il prezzo finale è di 130 franchi. Nike Air Force 1 '07 costa 14 franchi in fabbrica, 140 franchi nel negozio svizzero, mentre per Reebook Classic Leather i dati sono rispettivamente di 14 e 110 franchi.

Dechatlon paga invece sensibilmente di più i fabbricanti, perlomeno di alcuni modelli, e ha poi prezzi di vendita nettamente inferiori a quelli dei grandi marchi: ad esempio il modello Kiprun Long 2 Damen viene prodotto per 28 franchi e smerciato a 60 franchi, Kiprun KS 500 2 Herren costa 22 e incassa 85 franchi, Newfeel Walk Protect Mesh passa a 12 franchi in dogana e arriva a 40 franchi in negozio.

Anche Converse All Star OX presenta un divario relativamente basso fra costo di produzione (25 franchi) e prezzo finale (85 franchi). In assoluto lo scarto minore viene però mostrato da Victory (marchio di Dosenbach) che fabbrica a 8 franchi e vende a 30 franchi.

Ecco come Adidas giustifica i suoi prezzi

Contattata da K-Tipp Adidas giustifica i suoi prezzi con il fatto che i costi di produzione costituiscono solo una parte del prezzo finale: si aggiungono infatti gli oneri di ricerca e sviluppo, progettazione, trasporto, vendita e marketing.

Da parte sua invece Decathlon afferma di controllare l'intera catena del valore, motivo per cui non deve fare i conti con margini intermedi, mentre Dosenbach spiega il prezzo delle sue scarpe da ginnastica Victory con un'elevata disciplina dei costi.

Come noto una cosa è il prezzo, un'altra la qualità. Nello stesso numero K-Tipp presenta un test di robustezza che ha tenuto conto di 14 modelli di sneakers: nella maggior parte dei prodotti il rivestimento del tallone si è rotto o le suole si sono consumate rapidamente. «Ciò è negativo per i clienti, ma anche per l'ambiente, poiché le calzature finiscono nella spazzatura», rileva il giornale.

Solo due scarpe hanno ottenuto un ottimo punteggio: i modelli Suede Classic di Puma e Stan Smith di Adidas, che sono sopravvissuti a tutti i test senza subire danni rilevanti. Hanno mostrato pochi segni di usura anche dopo essere stati graffiati e piegati migliaia di volte su diversi banchi di prova. Il modello a buon mercato Victory di Dosenbach è apparso comunque nettamente più robusto di The Roger Advantage di On, che è stato superato – ma in questo caso più di misura – anche da Newfeel Walk Protect Mesh di Decathlon.

