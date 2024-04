Lo scorso anno le quote di mercato delle emittenti della SSR sono rimaste stabili Keystone

La SSR ha chiuso l'esercizio 2023 con un risultato operativo annuale di 2,2 milioni di franchi, un risultato equilibrato conseguito nonostante gli introiti commerciali siano in continua diminuzione, ha comunicato oggi la Società svizzera di radiotelevisione.

SDA

Le emittenti della SSR mantengono indici di ascolto stabili, mentre le trasmissioni delle unità aziendali sono nettamente in testa alle varie classifiche nazionali dedicate alla qualità, aggiunge la nota.

Nonostante l'assenza di grandi eventi sportivi nel 2023 e il calo generale della fruizione lineare dei programmi radiofonici e televisivi, nonché la massiccia concorrenza a livello internazionale, lo scorso anno le quote di mercato delle emittenti della SSR sono rimaste stabili. In Svizzera l'83% della popolazione attiva sul web dai 15 anni in su fruisce di un'offerta della SSR almeno una volta alla settimana tramite la televisione, la radio, un sito web, un'app o una delle varie piattaforme di social media.

Anche la performance delle offerte online continua a rimanere stabile, viene indicato.

ev, ats