La novità è destinata a interessare i collezionisti. Keystone

Il marchio Swatch lancia una nuova collezione di orologi in collaborazione con la manifattura di lusso Blancpain (che pure fa parte del gruppo Swatch) dedicata agli oceani.

Un'operazione sulla falsariga di quella realizzata con Omega per il «MoonSwatch», il segnatempo ispirato a quello portato dagli astronauti sulla Luna.

Dopo le prime avvisaglie negli scorsi giorni, Swatch ha oggi rivelato i contorni del nuovo prodotto, che sarà lanciato sabato 9 settembre: si chiama «Bioceramic Scuba Fifty Fathoms» e ricorda l'orologio subacqueo Fifty Fathoms di Blancpain. Ciascuno dei cinque modelli porta il nome di un grande mare: «Arctic Ocean», «Pacific Ocean», «Atlantic Ocean», «Indian Ocean» e «Antarctic Ocean».

Gli articoli saranno messi in vendita – a un prezzo peraltro non ancora comunicato – in negozi Swatch selezionati: dodici in Svizzera, fra cui quello di Lugano. Un cliente potrà acquistare un solo orologio al giorno.

Novità che piacciono agli investitori

Le ultime novità sembrano piacere agli investitori: in borsa l'azione al portatore Swatch (che è quella di riferimento, più di quella nominativa) guadagna in mattinata circa l'1,5%, in un mercato che generalmente marcia sul posto.

Da inizio gennaio il titolo ha perso il 6%, in particolare sulla scia dei timori per la tenuta della congiuntura della Cina, mercato essenziale per la società, mentre sull'arco di tre anni la performance rimane positiva +24%.

Blancpain ha radici che risalgono nel tempo: il marchio è stato infatti fondato del 1735 da Jehan-Jacques Blancpain. Oggi l'impresa ha sede a Paudex, nel Canton Vaud. Molto noto è lo slogan che circolava negli anni '90: «Dal 1735 non è mai esistito un orologio al quarzo Blancpain. E non esisterà mai». Blancpain è inoltre conosciuta per i suoi orologi erotici: una tradizione libertina dei secoli passati che è stata ripresa dagli anni '80.

Da parte sua il gruppo Swatch è l'azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 17 marchi e dà lavoro a quasi 33'000 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. Suo figlio Nick Hayek è attualmente Ceo del gruppo, mentre la sorella Nayla Hayek è presidente del consiglio d'amministrazione. Nel 2002 Swatch ha realizzato un fatturato di 7,5 miliardi di franchi.

