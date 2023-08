Situazione stabile sul mercato del lavoro. Keystone

Il tasso di disoccupazione a luglio in Svizzera è rimasto invariato rispetto al mese precedente ed è all'1,9%. Lo comunica oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Alla fine di luglio 2023 presso gli uffici regionali di collocamento (URC) erano iscritti 87'601 disoccupati, ossia 2'502 in più rispetto a giugno. Ne raffronto con lo stesso mese dell'anno precedente, il numero di senza lavoro è invece diminuito di 3'873 unità (-4,2%).

In Ticino i disoccupati sono risultati 3407, in aumento dello 0,5% (+17 persone) rispetto al mese precedente e in calo dell'11,4% (-440) su base annua. Nei Grigioni il totale è invece di 685, in calo del 10,7% (-82) su base mensile, ma in aumento del 3,9% (+26) rispetto allo stesso mese del 2022.

Fra i giovani (15-24 anni) a livello svizzero il numero di disoccupati è aumentato di 566 unità (+7,6%) arrivando al totale di 8'029, ciò che corrisponde a 60 persone in meno (-0,7%) rispetto allo stesso mese del 2022.

Nella fascia di età 50-64 anni ci sono 204 disoccupati in più (+0,8%), per un totale di 25'225. In confronto a dodici mesi prima vi è stata una diminuzione di 3'084 persone (-10,9%).

Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate sono 150'673, ovvero 55 in più rispetto al mese precedente e 12'642 in meno (-7,7%) su base annua.

Secondo i dati provvisori forniti dalle casse di disoccupazione, in maggio 4'063 persone hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

nide