Aumentano le voci sui possibili prossimi passi di UBS. Keystone

UBS prosegue l'integrazione di Credit Suisse. In questo contesto l'Investment banking potrebbe essere ridimensionato. Secondo l'agenzia Reuters, già domani la grande banca renderà noti i suoi progetti.

UBS avrebbe in mente di effettuare diverse modifiche nei vertici della banca d'investimento, prosegue Reuters citando fonti affidabili. In questa operazione potrebbero perdere il posto anche quadri della stessa UBS. Al momento la banca non ha però commentato queste voci.

Secondo informazioni stampa diverse centinaia di dipendenti sono già stati informati del licenziamento e altri migliaia seguiranno. In totale potrebbero venir tagliati fra i 30'000 e i 35'000 posti di lavoro. A fine 2022 le due banche insieme contavano oltre 120'000 dipendenti.

mk