UBS si è liberata di una disputa legale da un miliardo di dollari della sua filiale Credit Suisse (CS) con il Mozambico.

Il CS ha raggiunto un accordo extragiudiziale con lo Stato dell'Africa orientale nello scandalo dei prestiti obbligazionari per la pesca del tonno per un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari. Lo ha comunicato oggi la stessa UBS in qualità di nuovo proprietario di CS.

UBS ha così posto fine al contenzioso che durava da anni e che aveva ereditato da CS, oltre ad altri scandali. Lunedì sarebbe dovuto iniziare a Londra il processo civile per le richieste di risarcimento dei danni in questa vicenda.

L'accordo include oltre a Credit Suisse e lo Stato del Mozambico, anche la maggior parte degli altri finanziatori coinvolti nel caso. Le parti si sono «reciprocamente liberate da tutti gli impegni e rivendicazioni in relazione a queste transazioni», viene indicato.

La banca non ha fornito ulteriori dettagli. Venerdì scorso, diversi media avevano riferito che UBS aveva offerto una riduzione del debito per un ammontare di circa 100 milioni di dollari al Mozambico. Contattata dall'agenzia finanziaria Awp, una portavoce di UBS non ha voluto commentare ulteriormente l'accordo.

Lo scandalo ha portato il Paese a crisi finanziaria

Il procedimento riguardava la concessione di prestiti obbligazionari al Mozambico organizzati da Credit Suisse una decina di anni fa, che erano stati stipulati all'insaputa del parlamento locale e del Fondo monetario internazionale (FMI). Il denaro doveva essere utilizzato per finanziare una flotta per la pesca del tonno, ma si presume che ingenti somme di denaro siano state pagate a funzionari corrotti.

Le transazioni in questione erano state utilizzate per pagare tangenti a ex banchieri di Credit Suisse e a funzionari, anche se erano state presentate agli investitori come un mezzo per finanziare lo sviluppo della pesca del tonno in Mozambico, aveva precisato l'autorità americana dei mercati finanziari (SEC). Lo scandalo ha portato il Mozambico a una profonda crisi finanziaria.

Nell'ambito di questo caso, nell'ottobre 2021 Credit Suisse è stato condannato a pagare quasi 475 milioni di dollari alle autorità statunitensi e britanniche, due dipendenti si sono inoltre dichiarati colpevoli di riciclaggio. Da parte sua la Finma ha ravvisato gravi violazioni dei requisiti in materia di organizzazione e di obbligo di comunicazione di casi sospetti.

Con l'acquisizione di Credit Suisse, UBS ha ereditato anche molti vecchi casi in cui era coinvolto l'ex numero due bancario elvetico. Nel rapporto semestrale pubblicato venerdì, Credit Suisse ha comunicato di aver ulteriormente aumentato gli accantonamenti per i rischi legali.

