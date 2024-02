Lafarge non ha ancora chiuso il capitolo legato alla Siria. Keystone

Si va verso un primo processo in Francia nei confronti della società Lafarge e di suoi ex dirigenti per il ruolo avuto dall'impresa – oggi parte del gigante elvetico dei materiali da costruzione Holcim – in Siria fino al 2014.

La procura nazionale antiterrorismo dell'esagono (Parquet national antiterroriste, PNAT) ha chiesto oggi per gli imputati il rinvio a giudizio con l'accusa di finanziamento del terrorismo, ha appreso l'agenzia Afp da una fonte vicina al caso.

Oltre all'azienda alla sbarra dovrebbero comparire nove persone, tra cui l'ex presidente della direzione Bruno Lafont. Un altro capitolo della vicenda, riguardante la possibile complicità della società in crimini contro l'umanità, è ancora oggetto di indagine.

Il gruppo è sospettato di aver pagato diversi milioni di euro nel 2013 e nel 2014, attraverso la sua filiale siriana Lafarge Cement Syria (LCS), a gruppi jihadisti, tra cui l'organizzazione dello Stato Islamico, nonché a intermediari: questo per mantenere in funzione un cementificio a Jalabiya, nel nord del paese, mentre la nazione stava sprofondando nella guerra civile. Nel 2015 Lafarge si era poi unita al concorrente svizzero Holcim per dare vita a LafargeHolcim, entità che nel frattempo è tornata a chiamarsi Holcim.

hm, ats