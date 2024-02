L'organizzazione deve sapersi riformare, secondo Parmelin. Keystone

L'Organizzazione mondiale del commercio (WTO/OMC) ha bisogno di riforme per rafforzarsi e sviluppare il sistema esistente.

Lo ha affermato il consigliere federale Guy Parmelin, che vede il rischio di una marginalizzazione dell'istituzione e di politiche commerciali sempre più disgiunte dall'organizzazione.

Il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) si è espresso in tal modo in un video messaggio in occasione dell'apertura, oggi ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), della 13esima conferenza ministeriale dell'OMC. In totale alle discussioni partecipano rappresentanti di 164 paesi. Per la Svizzera sul posto si trova la segretaria di stato Helene Budliger Artieda, che dall'agosto 2022 è direttrice della Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

