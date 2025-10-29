  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Assicurazioni Zurich lancia centro ricerca IA, «rivoluzionerà il nostro business»

SDA

29.10.2025 - 21:00

Zurich scommette sull'innovazione.
Zurich scommette sull'innovazione.
Keystone

Il gruppo assicurativo Zurich lancia un proprio centro di ricerca sull'intelligenza artificiale (IA): si chiama Zurich AI Lab, è nato in collaborazione con l'Università di San Gallo (HSG) e con Agentic Systems Lab, laboratorio del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Keystone-SDA

29.10.2025, 21:00

29.10.2025, 21:03

Alla base dell'iniziativa – spiega l'azienda in un comunicato odierno – c'è l'idea che l'IA non è solo uno strumento per migliorare l'efficienza, ma una forza in grado di trasformare il modello di affari stesso delle assicurazioni. «La nuova struttura contribuirà a realizzare questa visione, combinando capacità di ricerca accademica di livello mondiale, la profonda esperienza di Zurich nel settore e nella tecnologia, come pure l'impegno verso un'innovazione responsabile», si legge nella nota.

L'attività di ricerca sarà condotta a Zurigo, San Gallo e Singapore da un team multidisciplinare composto da dottorandi e studenti di master, guidato da dirigenti di Zurich e professori dell'HSG e dell'ETH. Zurich AI Lab pubblicherà fra l'altro articoli accademici sull'impatto trasformativo dell'IA sull'assicurazione, la strategia e i modelli di business, utilizzando i dati e le conoscenze acquisite dalla sua ricerca.

«L'intelligenza artificiale ha dimostrato il suo grande valore, consentendoci di servire meglio i nostri clienti, ridurre i tempi di risposta e fornire informazioni più accurate sui rischi», afferma il CEO di Zurich Mario Greco, citato nel documento per la stampa. «Lo Zurich AI Lab è il nostro laboratorio di innovazione, che riunisce competenze commerciali, tecnologiche leader di mercato e ricerche all'avanguardia con un obiettivo chiaro: rivoluzionare il nostro modello di affari e aprire la strada alla prossima generazione di soluzioni assicurative», aggiunge il dirigente 66enne italiano.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
Presto avremo bisogno di un quarto colore per i semafori? Ecco perché
Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Può un socialista nato in Africa governare la città più ricca del mondo?

Altre notizie

Italia. La Corte dei conti boccia il ponte sullo Stretto di Messina

ItaliaLa Corte dei conti boccia il ponte sullo Stretto di Messina

Industria aeronautica. Commessa di prestigio per Pilatus, tre PC-24 alla Marine Nationale francese

Industria aeronauticaCommessa di prestigio per Pilatus, tre PC-24 alla Marine Nationale francese

Italia. Le Isole Borromeo approdano in borsa, 21 milioni di ricavi

ItaliaLe Isole Borromeo approdano in borsa, 21 milioni di ricavi