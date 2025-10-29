Zurich scommette sull'innovazione. Keystone

Il gruppo assicurativo Zurich lancia un proprio centro di ricerca sull'intelligenza artificiale (IA): si chiama Zurich AI Lab, è nato in collaborazione con l'Università di San Gallo (HSG) e con Agentic Systems Lab, laboratorio del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Alla base dell'iniziativa – spiega l'azienda in un comunicato odierno – c'è l'idea che l'IA non è solo uno strumento per migliorare l'efficienza, ma una forza in grado di trasformare il modello di affari stesso delle assicurazioni. «La nuova struttura contribuirà a realizzare questa visione, combinando capacità di ricerca accademica di livello mondiale, la profonda esperienza di Zurich nel settore e nella tecnologia, come pure l'impegno verso un'innovazione responsabile», si legge nella nota.

L'attività di ricerca sarà condotta a Zurigo, San Gallo e Singapore da un team multidisciplinare composto da dottorandi e studenti di master, guidato da dirigenti di Zurich e professori dell'HSG e dell'ETH. Zurich AI Lab pubblicherà fra l'altro articoli accademici sull'impatto trasformativo dell'IA sull'assicurazione, la strategia e i modelli di business, utilizzando i dati e le conoscenze acquisite dalla sua ricerca.

«L'intelligenza artificiale ha dimostrato il suo grande valore, consentendoci di servire meglio i nostri clienti, ridurre i tempi di risposta e fornire informazioni più accurate sui rischi», afferma il CEO di Zurich Mario Greco, citato nel documento per la stampa. «Lo Zurich AI Lab è il nostro laboratorio di innovazione, che riunisce competenze commerciali, tecnologiche leader di mercato e ricerche all'avanguardia con un obiettivo chiaro: rivoluzionare il nostro modello di affari e aprire la strada alla prossima generazione di soluzioni assicurative», aggiunge il dirigente 66enne italiano.