Che si tratti di una richiesta di risarcimento inventata o di spese di sollecito eccessive, le fatture abusive possono causare danni finanziari. KEYSTONE

Cosa si può fare contro fatture ingiustificate o spese di sollecito eccessive? Christian Jenny del Centro reclami ha spiegato a blue News come uscire dalla trappola dei pagamenti.

Hai fretta? blue News riassume per te Le fatture abusive e gli «abbonamenti trappola» sono diventati una linea di mercato per alcune aziende di dubbia reputazione.

Anche se non hanno alcuna base giuridica, è necessario difendersi.

L'avvocato Christian Jenny della Reklamationszentrale (Centro reclami) di Zurigo spiega a blue News cosa fare se ricevete per posta fatture ingiustificate o spese di sollecito eccessive. Mostra di più

In tempi di acquisti online frenetici, non è facile tenere traccia di tutto. Ho pagato o no questa fattura? Ho effettivamente ordinato qualcosa da questa società o mi sono abbonato a un servizio? Certe aziende approfittano di questa incertezza, alcune con affermazioni false, altre attirando gli utenti nella trappola dell'abbonamento.

Quest'ultimi operano spesso in una zona grigia dal punto di vista legale. Spesso nelle condizioni generali di contratto si nascondono disposizioni a cui l'interessato ha dato il proprio consenso, anche inconsapevolmente. Un esempio è la società Obligo, che per anni ha fatto pagare alle persone abbonamenti a contenuti pornografici, che sostenevano di aver sottoscritto inconsapevolmente.

A volte le richieste abusive si presentano anche sotto una veste legittima. È il caso, ad esempio, della richiesta di presunti dazi doganali non pagati che l'autore di questo articolo ha ricevuto per posta. Un noto corriere internazionale avrebbe incaricato un'agenzia di recupero crediti di riscuotere l'importo arretrato.

Non è stato possibile risolvere la questione per telefono. La richiesta è finita in attesa presso il corriere. Il fornitore di servizi di recupero crediti non ha nemmeno risposto alla chiamata. Una ricerca sul web mostra che ha già inviato ad altri fatture per le quali non c'era alcun fondamento. Beobachter riferisce anche di una richiesta di denaro ingiustificata.

Ignorare non è una buona idea

Cosa fare, dunque, se si è ricevuta una fattura per la quale non si è ottenuto nulla in cambio? Christian Jenny, avvocato della Reklamationszentrale di Zurigo, spiega: «Possibili segni di fatture ingiustificate sono un mittente sconosciuto, informazioni mancanti, come il numero di partita IVA, richieste eccessive, descrizioni vaghe del servizio o addirittura tattiche di pressione e minacce».

Se vi trovate di fronte a una richiesta di risarcimento ingiustificata, potete contattare la Reklamationszentrale, il centro reclami di Zurigo, per ricevere ulteriori consigli.

Non è una buona idea semplicemente ignorare una fattura ingiustificata, sottolinea l'avvocato Jenny: «Anche le richieste infondate possono avere conseguenze legali, compreso il recupero crediti. Questo può comportare costi aggiuntivi e sforzi considerevoli». Un'iscrizione nel registro delle esecuzioni, giustificata o meno, può portare alla mancata concessione di un prestito o al rifiuto di un contratto di locazione.

Ecco perché Jenny consiglia di contattare l'emittente della fattura. Naturalmente, per ottenere giustizia bisogna essere sicuri che la richiesta sia davvero infondata. «Tenete un registro scritto di tutte le comunicazioni con il creditore. Inviate per iscritto le obiezioni al rimborso e conservate le copie di queste lettere e delle eventuali risposte», consiglia Jenny.

Anche il recupero crediti ingiustificato è dannoso

Se arriva per posta l'ingiunzione di pagamento, è necessario presentare entro dieci giorni un'opposizione, rivolta all'ufficio di recupero crediti che l'ha emessa. «Questo passo blocca temporaneamente il procedimento fino a quando non viene chiarita la legittimità della richiesta», spiega Jenny.

Per tutta la durata del processo vale il seguente principio: raccogliere prove che dimostrino l'illegittimità della richiesta di risarcimento. Se ritenete di non aver mai instaurato un rapporto d'affari con il fatturatore, quest'ultimo deve dimostrare il contrario.

Spese eccessive di sollecito o di gestione delle pratiche

Un altro caso è quello degli interessi di mora eccessivi, delle spese di sollecito, di servizio o di gestione delle pratiche o addirittura dei «danni causati dal ritardo». Chi emette fatture per presunti servizi a pagamento ha molta fantasia. In Svizzera è legale un interesse di mora del 5% all'anno. Questa commissione deve coprire la perdita subita dall'emittente della fattura perché avete aspettato troppo a pagare.

Però c'è un grosso «ma»: le aziende nei loro termini e condizioni generali possono stabilire costi aggiuntivi per i ritardi di pagamento. Sebbene anche in questo caso non tutto sia legale, potreste aver accettato questi termini e condizioni effettuando un ordine e spuntando casualmente una casella.

Può essere impegnativo leggere i termini e le condizioni nella loro interezza e comprenderne tutte le conseguenze. Jenny consiglia pertanto di cercare i seguenti punti del documento e di leggere attentamente queste sezioni: diritti di cancellazione o di recesso, rinnovi automatici del contratto, protezione e utilizzo dei dati e condizioni di cancellazione.

Come chiedere aiuto?

La società Reklamationszentrale offre consigli e lettere esemplificative ai clienti che si difendono dai reclami o che non sono soddisfatti di un servizio o di un prodotto per il quale hanno pagato.

Ma è un servizio a pagamento. Il centro reclami è un'azienda privata che guadagna con le sue consulenze. A seconda dell'importo potrebbe essere utile, oltre a garantire che il registro esecuzioni rimanga immacolato.

Jenny lo definisce un «servizio di convenienza». I clienti non devono affrontare da soli questioni legali complesse o intrattenere una lunga corrispondenza con la controparte. «Il centro reclami ha un'alta percentuale di successo», afferma, citando un ulteriore vantaggio.

Anche la Fondazione per la tutela dei consumatori può aiutarvi anche se volete difendervi da fatture illegali.

Un altro modo in cui le persone ripetutamente infastidite dai fatturatori hanno successo è quello di informare noti media per i consumatori come Beobachter, Kassensturz o Espresso. A volte basta un po' di pressione pubblica, veicolata attraverso un mezzo di comunicazione nazionale, per mettere in fuga i commercianti fraudolenti.