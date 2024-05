La collisione è avvenuta su un tratto del tram-treno nella zona dei centri commerciali. Keystone

Cinque persone hanno riportato leggere ferite nella collisione fra un camion e un convoglio della Limmattalbahn – il tram-treno inaugurato alla fine del 2022 che collega Zurigo al Canton Argovia – avvenuta nella zona dei centri commerciali a Spreitenbach.

SDA

L'incidente si è verificato poco dopo le 9.00 nei pressi di un semaforo dove le corsie stradali e i binari del tram si intersecano, ha reso noto la polizia cantonale argoviese.

Sia il camion che il convoglio del tram-treno stavano viaggiando da Dietikon (ZH) in direzione dell'Umwelt Arena a Spreitenbach, uno spazio per esposizioni che toccano i temi della sostenibilità in vari ambiti come energia, mobilità e costruzione.

Fortunatamente a quell'ora sul convoglio c'erano pochi passeggeri. Cinque di loro hanno riportato ferite giudicate lievi e sono stati accompagnati in ospedale per un controllo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente, la polizia ha lanciato un appello agli eventuali testimoni.

pl, ats