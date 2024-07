Un convoglio di 11 veicoli diretti a un matrimonio blocca l'A1 e l'A3

Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen des Unfalls in Muri. KEYSTONE

Un convoglio di almeno undici veicoli diretti ad un matrimonio ha ostruito il traffico sulle autostrade A1 e A3 nel Canton Argovia ieri, sabato, pomeriggio. Lo ha riferito la polizia cantonale argoviese in una nota odierna.

SDA

Fino a cinque veicoli hanno viaggiato fianco a fianco sull'autostrada, frenando fino a fermarsi e facendo uno slalom attraverso la corsia di emergenza. La polizia ha confiscato le patenti di guida di undici conducenti provenienti da Svizzera, Francia, Germania e Russia.

I conducenti in questione verranno anche denunciati al Ministero pubblico. Il loro comportamento alla guida non ha messo in pericolo solo loro stessi, ma anche gli altri utenti della strada, si legge nella nota.

Il convoglio viaggiava in direzione di Berna. La polizia è riuscita a fermarlo fuori dall'autostrada a Mägenwil (AG).

zc, ats