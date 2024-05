Potrebbe figurare in una futura riedizione della celebre commedia «I soliti ignoti» quanto è successo giovedì sera a un ladro 32enne a Brunegg (AG).

SDA

Il «nostro eroe», dopo essere entrato compiendo un'effrazione in un'azienda di catering all'ingrosso, si è servito del cibo e si è addormentato.

La polizia argoviese ha dovuto svegliare il 32enne di origine turca, che si era assopito in un angolo del grande magazzino.

L'uomo, registrato come richiedente asilo in un alloggio fuori dal cantone, è stato arrestato senza opporre resistenza. Diverse pattuglie hanno perquisito il grande magazzino, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale argoviese.

Un dipendente aveva notato in precedenza, durante un'ispezione, che diversi pacchi di grandi dimensioni erano stati aperti nel negozio. Parte del contenuto dei pacchi era stato disperso. Secondo la polizia, il ladro aveva mangiato il cibo confezionato.

