Ieri, sabato, sera è scoppiata una rissa che ha coinvolto una dozzina di persone nei pressi della stazione di Aarau. La polizia ha arrestato quattro persone, di età compresa tra i 16 e i 43 anni, per ulteriori indagini.

La situazione si era già calmata quando le pattuglie sono arrivate sul posto, ha comunicato oggi la polizia cantonale argoviese. Diverse persone hanno riportato ferite minori.

Secondo le prime informazioni, un gruppo di due uomini e due donne si è imbattuto in un altro gruppo. Ne è nata una rissa, alla quale si sono unite altre persone.

Venerdì mattina presto inoltre la polizia è stata chiamata per un'altra rissa a Oberentfelden (AG). Un uomo di 32 anni è stato picchiato da un 26enne mentre usciva da un locale per motivi sconosciuti. Il 32enne è stato portato in ospedale in ambulanza. Il presunto responsabile è stato fermato.

mc, ats