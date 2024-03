Molte forze di polizia americane sono altamente militarizzate. Imago

Una famiglia statunitense con tre figli ha ricevuto una visita inaspettata da un'unità speciale della polizia, che si è affidata con troppa sicurezza al sistema di localizzazione di Apple.

Di Dirk Jacquemien

Hai fretta? blue News riassume per te La ricerca di alcuni AirPod rubati ha portato a una grande operazione di polizia negli Stati Uniti.

Un'unità speciale ha causato caos e disagi in casa di una famiglia innocente.

Il tracciamento di Apple tramite Bluetooth, chiamato «Dov'è?», raramente è davvero preciso. Mostra di più

Una sera dello scorso maggio una famiglia di St. Louis in Missouri ha avuto una brutta sorpresa. Decine di agenti di polizia di una squadra SWAT («Special Weapons And Tactics»), pesantemente armata, hanno fatto irruzione in casa sua, causando caos e paura. Il motivo? Sospettavano la presenza nell'abitazione di una banda di violenti ladri d'auto.

L'azione è stata provocata da un furto di vetture, a mano armata, avvenuto circa dodici ore prima. Sei uomini hanno rubato dal parcheggio di un ristorante un'auto, che conteneva anche delle cuffiette AirPods.

E, come molti altri prodotti della Apple, queste hanno un chip di tracciamento incorporato che consente di ritrovarle attraverso un'applicazione che si chiama «Dov'è?».

I ladri avevano gettato via gli AirPods

E questo è esattamente ciò che ha fatto la polizia: ha seguito le tracce degli AirPods, che portavano appunto alla casa della famiglia. Gli agenti hanno quindi ottenuto un mandato di perquisizione. Ma, dopo 30 minuti di ricerca, le cuffie sono state scoperte sul marciapiede fuori dall'abitazione.

A quanto pare, i ladri sono passati davanti a quella casa durante la fuga e si sono sbarazzati degli AirPods, probabilmente proprio perché anche loro conoscevano la possibilità di tracciamento.

La localizzazione è accurata solo se utilizzata correttamente

Ma bisogna sapere che questa geolocalizzazione non è molto precisa. I dispositivi dotati di questa tecnologia - oltre agli AirPods, anche i tracker per bagagli AirTags - inviano continuamente un segnale Bluetooth che viene captato da altri dispositivi Apple vicini, che a loro volta inoltrato ai server Apple.

È proprio per questo motivo che la posizione determinata e visualizzata nell'app è precisa solo fino a poche decine di metri. Un dispositivo può essere localizzato con precisione centimetrica solo se si utilizza un iPhone più recente collegato ad questo per cercarlo. La polizia, ovviamente, non l'ha fatto.

Come riporta il «Riverfront Times», è quindi stata citata in giudizio dalla famiglia, secondo la quale gli agenti hanno agito con negligenza e avrebbero dovuto rendersi conto fin dal loro arrivo che con tre bambini piccoli non poteva essere coinvolta nel crimine.

Ma non è andata così, anzi: durante l'infruttuosa ricerca di armi, le pareti e i pavimenti della casa sono stati distrutti.