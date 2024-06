Alluvioni in Baviera Keystone

È allarme acqua alta nel sud della Germania, dove da ieri la pioggia ininterrotta sta provocando gravi incidenti e fortissimi danni, con la rottura di più dighe.

SDA

In alcuni distretti della Baviera l'emergenza alluvioni è talmente grave che i vigili del fuoco hanno affermato di dover rinunciare ad arginare i danni, adesso l'ordine è «salvare la vita e l'incolumità delle persone». È il caso del distretto di Pfaffenhofen an der Ilm, dove nella mattinata di oggi è stato trovato morto un pompiere impegnato nelle operazioni di soccorso.

Stando al presidente del Land Markus Soeder sono in azione 40 mila soccorritori nella regione, dove diversi comuni hanno decretato lo stato di emergenza per calamità naturale. Anche l'esercito è in azione.

SDA