Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta alla bomba (foto d'archivio). KEYSTONE

Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta bomba.

Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come accaduto in mattinata per il museo del Louvre, dopo la minaccia la reggia di Versailles non riaprirà per oggi.

SDA