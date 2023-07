Le operazioni di spegnimento dovrebbero durare diversi giorni. Keystone

Gli elicotteri hanno volato tutta la notte per combattere l'incendio boschivo scoppiato ieri pomeriggio nell'Alto Vallese. Intorno alle 07.00 non era però ancora sotto controllo. Le operazioni di spegnimento dovrebbero durare diversi giorni.

Due elicotteri sono stati impiegati per tutta la notte, ha indicato stamattina all'agenzia Keystone-ATS la portavoce della polizia vallesana Adrienne Bellwald. Un briefing è previsto verso le 09.00 a Bitsch, cui parteciperanno il capo delle operazioni e il sindaco.

Stanotte, per motivi di sicurezza, erano impegnati solo un elicottero di Air Glaciers e uno di Air Zermatt, ha riferito quest'ultima in un comunicato. Il Super Puma dell'esercito è rimasto in stand-by.

Oggi oltre agli apparecchi di Air Zermatt saranno impiegati tre grandi elicotteri del tipo K-Max o Super Puma. «La priorità assoluta è impedire che l'incendio si propaghi ulteriormente in direzione di Riederalp», ha spiegato Air Zermatt, la quale stima che le operazioni di spegnimento richiederanno diversi giorni.

Secondo la polizia gli abitanti di Oberried e Ried-Mörel sono stati evacuati, ma non quelli di Riederalp. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate da un forte vento.

fb, ats