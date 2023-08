L'auto è stata completamente distrutta Keystone

Un'automobilista 82enne è stata investita con il suo veicolo da un treno delle Ferrovie appenzellesi ad un passaggio a livello di Herisau (AR).

L'anziana è rimasta ferita ed ha dovuto essere ospedalizzata, indica la polizia cantonale.

La donna si è immessa nel passaggio a livello malgrado i segnali lampeggianti accesi. Si è poi fermata sui binari quando le barriere sono scese (invece di sfondarle come raccomanda ad esempio la polizia zurighese in casi come questi, ndr).

L'automobile, come mostrano le foto divulgate dalla polizia, è stata catapultata a 25 metri di distanza e si è rovesciata. La strada ha dovuto essere chiusa per due ore.

fc, ats