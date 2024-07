Il veicolo, ormai da rottamare, fermo sul tetto. Keystone

Un allievo conducente di 24 anni, al volante di un'automobile da solo e probabilmente alterato, si è reso protagonista stanotte di un incidente spettacolare a Wald (AR), conclusosi per fortuna senza gravi feriti.

SDA

Stando alla polizia di Appenzello esterno, l'incauto conducente ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Dopo aver urtato un lampione è «volato» nel giardino di una casa privata, fermandosi sul tetto.

L'uomo, che se l'è cavata con leggere ferite, è stato ricoverato dopo aver consegnato la licenza di allievo conducente, spiega la nota, in cui si aggiunge che per il conducente è stato ordinato un esame del sangue e delle urine, non sembrando il soggetto in questione in grado di guidare (perdipiù da solo, quando invece dovrebbe essere accompagnato, specifica il comunicato). I danni ammontano a diverse migliaia di franchi per il giardino, mentre l'automobile è da rottamare.

ats